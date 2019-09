Clamorosa vittoria in rimonta

Clamorosa vittoria in rimonta

Spal-Lazio un successo indispensabile

Ieri, il 15.09. domenica alle ore 15 nello Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara si è disputata la 3^ giornata dopo la prima sosta del Campionato con un successo indispensabile. I ragazzi biancazzurri hanno subito nel primo tempo, ma dopo il rigore dato ai laziali, hanno tenuto duro fino all’intervallo. Dopo l’intervallo invece cambia tutto, con un azzeccato cambio modulo Mister Semplici ha riuscito spronare i ragazzi, prima portare il pareggio e poi la vittoria. Questi 3 punti sono fondamentali.

Cronaca: 10′ Caicedo controlla al limite, è libero e carica il sinistro, conclusione rasoterra, palo pieno. 12′ Palla dentro per Caicedo, sul filo del fuorigioco. Tomovic anticipa il laziale colpendo il pallone con la mano. L’arbitro lascia correre poi viene richiamato dal Var. Dopo quasi 5 minuti la decisione: rigore. 17′ Dal dischetto calcia Immobile, rasoterra e gol, 0-1 per la Lazio.

60′ Spunto di Kurtic e conclusione secca sul primo palo, Strakosha si oppone. 63′ Corner da destra di Murgia, testa di Tomovic, Petagna aggancia e gira di sinistro battendo Strakosha, 1-1. 91′ Strefezza in area conclude di destro, la palla deviata, arriva Kurtic, lo sloveno calcia di precisione e la piazza dove il portiere non può arrivare, 2-1 per la Spal. Delirio puro!

La Spal è scesa in campo: Berisha, D’Alessandro (cambio al 73′ Sala), Cionek, Vicari, Tomovic (cambio al 80′ Felipe), Reca (cambio al 61′ Strefezza), Murgia, Missiroli, Kurtic, Petagna, Di Francesco. Allenatore: Leonardo Semplici Arbitro: Calvarese di Teramo Reti: 17′ su rigore Immobile (L), 63′ Petagna (S), 91′ Kurtic (S) Note: spettatori: 13.650 Ammoniti: Tomovic (S), Missiroli (S), Strefezza (S), Radu (L), Felipe (S), Acerbi (L), Di Francesco (S)

La prossima partita sarà il 22.09. domenica alle ore 12,30 nello “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Fonte immagine principale: Profilo Facebook Spalferrara.it