La Virtus Francavilla espugna il Veneziani e supera il primo di turno di playoff promozione della Lega Pro eliminando il Monopoli, grazie ad una rete di Partipilo al 28 del secondo tempo. L’attaccante virtussino sembra avere un conto in sospeso con i biancoverdi, in quanto già a segno poche settimane fa contro il Monopoli nel match di regular season. Il match Monopoli-Francavilla termina quindi col risultato di 0-1, punteggio che pone fine alle speranze del team allenato da mister Scienza e dei circa 3000 tifosi biancoverdi che ieri sera hanno gremito gli spalti del Vito Simone Veneziani di raggiungere la serie B. Continua a sognare invece il Francavilla, che nel prossimo turno di playoff, in programma per martedì 15 maggio, dovrà giocarsela in un match a eliminazione diretta al Romeo Menti di Castellamare di Stabia, con i padroni di casa della Juve Stabia.

Di seguito il tabellino del match e la foto-gallery dell’incontro

MONOPOLI-FRANCAVILLA 0-1

Tabellino

S.S. MONOPOLI 1966: (3-4-1-2): 31 Menegatti; 26 Ferrara, 4 Benassi(7’st 14 Bei), 3 Mercadante; 20 Rota, 11 Paolucci(16’st 8 Zampa), 5 Scoppa, 17 Donnarumma(30’st 9 Genchi); 13 Sounas; 18 Sarao, 7 Salvemini(16’st 23 Mangni). All.: Scienza. A disp.: 12 Bardini, 30 Guido; 10 Minicucci, 15 Mavretic, 21 Tafa, 24 Russo, 25 Longo, 27 Eleuteri.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): 1 Albertazzi; 13 Pino, 4 Prestia, 35 Agostinone; 24 Triarico(13’st 18 Di Nicola), 25 Sicurella, 7 Lugo Martinez, 16 Albertini; 11 Partipilo, 29 Parigi(40’st 9 Anastasi), 33 Madonia(40’st 34 Monaco). All.: D’Agostino. A disp.: 31 Saloni, 36 Scarafile; 2 De Toma, 5 Sbampato, 6 Demoleon, 8 Biason, 19 Arfaoui, 23 Rossetti, 28 Mastropietro.

Arbitro: Matteo Proietti di Terni. Assistenti: Lorenzo Abagnara di Nocera Inferiore e Pierluigi Della Vecchia di Avellino. Quarto ufficiale: Ilario Guida di Salerno.

Reti: Partipilo 28 st

Ammoniti: -(M); Madonia, Sicurella, Pino, Albertazzi(V); Espulsi: -.

Note: recupero 1′ p.t., 4′ s.t.; angoli 10-1; campo in discrete condizioni; cielo sereno; divisa bianca per il Monopoli, verde fluo per il Francavilla. Spettatori totali 2978 di cui 190 da Francavilla Fontana.

