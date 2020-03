POKER IN CASA DELL’ AFRO, TORNA A V(I)OLARE IL CASORIA-Il racconto della partita a firma dell’ufficio stampa

Un super Casoria sbanca il ‘Vallefuoco’ di Mugnano, terreno di gioco dell’Afro Napoli, con un poker di reti arrivate tutte nella ripresa. Un successo netto e meritato, che assume ancor più valore considerando che i viola hanno giocato per 50 minuti in inferiorità numerica per il rosso a Cioffi. Primo tempo intenso ma senza reti, poi nella ripresa è show degli ospiti che dopo aver rotto l’equilibrio, dilagano e portano a casa una vittoria fondamentale.

Tre punti che consentono agli uomini di mister De Michele di dimenticare lo scialbo pari interno vs il Real Forio e mantenersi in piena zona play-off; il Casoria resta l’ultima vera sorpresa, nonché l’autentica mina vagante del girone A del campionato di Eccellenza.

Parte forte il Casoria che con Siciliano e Cioffi va vicino al vantaggio; intorno al quarto d’ora straordinaria prodezza di Maiellaro che devia in angolo la pregevole conclusione di esterno destro di Pacheco.

La gara si gioca su ritmi alti, al 26’minuto Vitale batte Lopez ma per l’assistente dell’arbitro, il classe 2001 è in posizione irregolare. Al 35’minuto l’episodio che potrebbe cambiare il corso del match, rosso diretto a Cioffi per proteste, viola in dieci.

Al 40’minuto è Gioielli su punizione ad impegnare il portiere di casa; un giro di lancette ed è Ferrara decisivo a chiudere una pericolosa azione targata Afro.

La ripresa si apre con un intervento di Maiellaro sul diagonale di Tomasin; è l’ultimo squillo dei gialloverdi, da quel momento i viola prendono decisamente il controllo della contesa. Al 53’minuto su azione d’angolo è Avolio a battere Lopez, regalando il vantaggio ai suoi. Il Casoria non si ferma e al 73’minuto raddoppia con un’azione da manuale per tempi e tecnica: Napolitano esce di gran carriera dalla sua area, allarga sulla sinistra a Guidone che serve l’accorrente Carlo Russo, il classe 2000 non si lascia pregare e supera l’estremo difensore casalingo; compleanno con gol per il forte Under della ‘cantera’ viola.

Match oramai in discesa amministrato con intelligenza e ordine; all’83’minuto doppio giallo a Di Costanzo, ristabilita la parità numerica. Due minuti e arriva il tris: punizione dalla 3/4, pallone scodellato per Ferrara che controlla e sigla la sua marcatura personale. C’è tempo anche per la perla di Gioielli giunta all’ultimo respiro della sfida: punizione dal limite, il capitano disegna una parabola perfetta su cui nulla può fare Lopez.

Il poker è servito, ed ora testa e cuore per l’impegno del prossimo weekend, tra le mura amiche, contro il Real Poggiomarino.

TABELLINO

AFRO NAPOLI UNITED VS CASORIA CALCIO 0-4 (0-0)

27 Giornata (10′ Rit.) Eccellenza Campania – Girone A

Sabato 29 febbraio 2020 15:00 – “A. Vallefuoco” – Mugnano di Napoli (NA)

AFRO NAPOLI: Lopez, De Giorgi, Di Costanzo, Tomasin, Velotti, Diakhaby, Pacheco(55’min. Diop), Romano, Padin, Suleman(57’min. Percuoco), Conte. A disp. Petriccione, Nguende, Franza, Iannuzzi, Conteh, Goncalves. All. Fasano

CASORIA: Maiellaro, Russo, Cioffi, Sannino (74’min. Diana) , Napolitano, Ferrara, Siciliano(57’min. Esposito), Avolio, Cirelli(68’min. Guidone), Gioielli, Vitale(78’min. Carponi). A disp. Capasso, Di Benedetto, Finizio, D’Anna. All. De Michele

ARBITRO: Mascolo della Sezione di Castellammare di Stabia

ASSISTENTI: Poto (Battipaglia) / La Regina (Battipaglia)

MARCATORI: 53’min. Avolio, 73’min. Russo, 85’min. Ferrara, 94’min. Gioielli

Ammoniti: Velotti(A), Russo(C), Percuoco(A), Ferrara(C), De Giorgi(A), Vitale(C), Suleman(A)

Espulsioni: Cioffi(C) per proteste al 35’min. ; Di Costanzo(A) per doppio giallo all’83’min.

Spettatori: Circa 150 di cui oltre la metà da Casoria