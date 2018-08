Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°32 del 10 agosto 2018

COPPA ITALIA PROMOZIONE – MEMORIAL DAY “ORAZIO SIINO”

Alla Coppa Italia Regionale Memorial “Orazio Siino” partecipano d’ufficio le squadre partecipanti al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2018/2019.

La squadra di Promozione vincitrice della Coppa Italia Regionale 2018/2019 acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2019/2020.

Qualora tale squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione allo stesso, sarà riservato all’altra squadra finalista di Coppa Italia.

Il diritto all’ammissione al Campionato di Eccellenza non verrà riconosciuto qualora la Società interessata, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

Trentaduesimi di Finale Sedicesimi di Finale – Ottavi di Finale – Gara di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

Quarti di Finale – Semifinali

Sorteggio

Per definire gli accoppiamenti e l’ordine di svolgimento delle gare dei quarti di finale e delle semifinali, verrà effettuato un sorteggio, in seduta pubblica, presso gli Uffici del C.R. Sicilia.

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

Gara di Finale – Memorial Day “Orazio Siino”

La gara di FINALE si disputerà sul Campo “Aldo Campo” di RAGUSA con eventuali tempi supplementari e rigori.

CAMPI E ORARI

Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all’inizio della stagione del Consiglio Direttivo della Lega, fatto salvo di particolari richieste da parte delle Società per disputare gare in notturna.

ARBITRI

Gli arbitri, vengono designati dal C.R.A.

Per tutte le gare verranno designati due assistenti arbitri ufficiali.

ART. 1 – PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Italia possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima.

Il C.R. Sicilia ha stabilito che per tutte le gare di Coppa Italia vige l’obbligo di impiego di un calciatore nato dal 1999 e uno nato dal 2000.

L’inosservanza della predetta norma comporterà, per le Società inadempienti, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

ART. 2 – SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare di Coppa Italia Promozione è consentita la sostituzione di CINQUE CALCIATORI secondo quanto previsto dall’art. 74 delle N.O.I.F. modificato con C.U. n. 45/A della F.I.G.C. del 4 Agosto 2017.

ART. 3 – RECLAMI

COMUNICATO UFFICIALE n. 325 dell’11 giugno 2018 – (C.U. n. 65 FIGC dell’11 giugno 2018)

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (STAGIONE SPORTIVA 2018/2019).

Il Commissario Straordinario,

• Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D., relative alla stagione sportiva 2018/2019, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale;

• ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

• visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;

gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;

il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo;

La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.

ART. 5 – RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa o alla prosecuzione di una gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 53 N.O.I.F. (gara persa per 0 – 3).

Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione e a suo carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie.

Verranno, inoltre, escluse dal prosieguo del torneo le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che, comunque, si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l’art. 17 del C.G.S.

Art. 6 – APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento della L.N.D.-

COPPA ITALIA PROMOZIONE

ACCOPPIAMENTI

Andata Domenica 26.08.2018 ore 16.00 – Ritorno Domenica 2.09.2018 ore 16.00

ACICATENA SPORTING VIAGRANDE

ALBATROS FAIR PLAY VALLELUNGA

ALTOFONTE VIS BORGO NUOVO

ATLETICO SCICLI NEW MODICA

BAGHERIA CITTA’ DELLE VILLE VILLABATE

BALESTRATE CINQUE TORRI TRAPANI

BARRESE ENNA CALCIO

CARA MINEO SPORTING EUBEA

CARLENTINI MISTERBIANCO

CEPHALEDIUM POL. LASCARI

CITTA’ DI CASTELDACCIA S.ANNA

CITTA’ DI MISTERBIANCO BRONTE

CITTA’ DI TORREGROTTA ACCADEMY S.FILIPPO

DON BOSCO 2000 CALTAGIRONE

DON BOSCO PARTINICO MONREALE

DON CARLO MISILMERI ORATORIO S.CIRO E GIORGIO

FC ACI SANT’ANTONIO ALTETICO FIUMEFREDDO

FC GATTOPARDO LIBERTAS 2010

FLORIDIA REAL SIRACUSA BELVEDERE

FRIGINTINI RAGUSA CALCIO

KAMARAT CASTELTERMINI

MILAZZO POLISPORTIVA GIOIOSA

NEW POZZALLO RG

NUOVA POL. ACQUEDOLCESE CITTA’ DI GANGI

NUOVA POL.TORRENOVESE ACQUEDOLCESE NEBRODI

ROCCADICAPRILEONE L’INIZIATIVA

SALEMI Nuova Società Agrigentina

SANTANGIOLESE SINAGRA

SPORTING PRIOLO MEGARA AUGUSTA

SPORTING TAORMINA GIARDINI NAXOS

SPORTING TRECASTAGNI CITTA’ DI MASCALUCIA

VILLAFRANCA MESSANA GESCAL

CAMPI DI GIUOCO

ACADEMY SAN FILIPPO Comunale di S.Filippo del Mela

ACICATENA CALCIO 1973 Comunale di Acireale

ACQUEDOLCESE NEBRODI Comunale di Acquedolci

ALBATROS FAIR PLAY Comunale Lercara Friddi

ALTOFONTE F.C. Comunale di Altofonte

ATLETICO FIUMEFREDDO Comunale di Fiumefreddo di Sicilia

ATLETICO SCICLI C.Scapellato di Scicli

BAGHERIA CITTA’ DELLE VILLE Comunale di Santa Flavia

BALESTRATE Comunale di Balestrate

BARRESE Comunale di Barrafranca

CALTAGIRONE CALCIO P.Bongiorno di Caltagirone

CARA MINEO P- Bongiorno di Caltagirone

CARLENTINI Comunale di Carlentini

CASTELTERMINI Comunale di Casteltetmini

CEPHALEDIUM Santa Barbara di Cefalù

CICLOPE BRONTE Comunale di Bronte

CINQUE TORRI TRAPANI Comunale di Paceco

CITTA DI CASTELDACCIA Comunale di Casteldaccia

CITTA’ DI GANGI Comunale i Fasanò di Petralia Soprana

CITTA’ DI MASCALUCIA C.le Bonaiuto Somma di Mascalucia

CITTA’ DI MISTERBIANCO Comunale T. La Piana di Misterbianco

CITTA’ DI TORREGROTTA Comunale di Torregrotta

DON BOSCO PARTINICO Comunale G. La Franca di Partinico

DON BOSCO 2000 Comunale di Aidone

DON CARLO MISILMERI Comunale di Villabate

ENNA Com.le G.Gaeta di Enna

FOOTBALL CLUB GATTOPARDO Comunale di Palma di Montechiaro

FLORIDIA Com.le Santuzzo di Floridia

FRIGINTINI Caitina di Modica

GESCAL Marullo Bisconte di Messina

GIARDINI NAXOS Comunale di Giardini Naxos

KAMARAT Coimunale di Cammarata

L’INIZIATIVA Comunale di Piraino

LASCARI Comunale di Lascari

LIBERTAS 2010 Comunale di Grotte

MEGARA AUGUSTA Comunale Megarello di Augusta

MILAZZO M.Salmeri di Milazzo

MISTERBIANCO Com.le T. La Piana di Misterbianco

MONREALE CALCIO Comunale di Monreale

NEW MODICA Comunale di Rosolini

NEW POZZALLO Comunale di Pozzallo

NUOVA POL. ACQUEDOLCI Comunale di Acquedolci

NUOVA POL. TORRENOVESE Comunale di Torrenova

ORATORIO S.CIRO E GIORGIO Comunale di Villabate

POL. GIOIOSA Comunale di Gioiosa Marea

RAGUSA CALCIO Aldo Campo di Ragusa

REAL SIRACUSA BELVEDERE Comunale Di Bari di Siracusa

REAL TIRRENIA Comunale di Rometta Marea

RG Centro Sportivo Erg di Siracusa

ROCCA DI CAPRILEONE Comunale di Caprileone

S,ANNA Comunale Santa Flavia

SALEMI 1930 Comunale S.Giacomo di Salemi

SANTANGIOLESE Comunale di S.Angelo di Brolo

SINAGRA Comunale di Sinagra

SPORTING EUBEA Com.le F.Vassallo di Licodia Eubea

SPORTING PRIOLO Comunale Enzo di Bari di Siracusa

SPORTING TAORMINA Comunale di Taormina

SPORTING TRECASTAGNI Comunale La Carlina di Trecastagni

SPORTING VIAGRANDE Comunale F. Russo di Viagrande

VALLELUNGA Comunale di Vallelunga

VILLABATE Comunale Zarcone di Villabate

VILLAFRANCA MESSANA Comunale di Villafranca Tirrena

VIS BORGO NUOVO Solarium di Palermo

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Ai fini dell’utilizzo degli impianti calcistici, in relazione alle competenze della F.I.G.C.-L.N.D. finalizzate esclusivamente a garantire il normale svolgimento delle attività sportive in osservanza delle “regole del giuoco calcio” ed in applicazione della regolamentazione dettata dalle Carte Federali, si precisa che sono da considerarsi idonee quelle strutture munite di regolare omologazione federale. A ogni buon fine, si ricorda che la dotazione dei requisiti di sicurezza degli impianti (D.M. 18.03.96, D.L. 626/94 e 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni, D.M. 06.06.2005) è di esclusiva competenza della proprietà dell’impianto (pubblica o privata) o del gestore.

A tal proposito si ricorda che ricadono sulla proprietà (o Gestore) gli oneri e le responsabilità (civili e penali) conseguenti ad inadempienze in ordine alla:

• Calendarizzazione di periodici sopralluoghi miranti all’accertamento del mantenimento dei parametri e dei dati metrici riportati nel Verbale di idoneità.

• Verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati dalla proprietà nel contesto del N.O. alla disponibilità dell’impianto rilasciato dalla stessa in favore della/e Società utilizzatrice/i.

• Attivazione di tutte iniziative necessarie all’osservanza delle limitazioni e divieti inerenti la disciplina della pubblica fruizione.

Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 10/08/2018

Il Segretario

Maria Gatto Il Presidente

Santino Lo Presti