Roma-Lazio, le probabili formazioni del derby della Capitale

Roma-Lazio apre la giornata di campionato che prevede anche Juventus Napoli. I Lupi devono battere i cugini per uscire dalla crisi, le aquile invece hanno la possibilita’ di mandare i giallorosi giu’ in classifica. Di Francesco si affida a Dzeko mentre Simone Inzaghi al Solito Ciro Immobile da Torre Annunziata, promozione per il Faraone El Shaarawy , dubbio tra Pellegrini e Pastore in mezzo al campo, la qualita’ del Flaco oppure il dinamismo di Lorenzo? Si gioca allo Stadio Olimpico alle ore 15,00 per il derby della capitale, partita mai banale e ricca di spunti interessanti.

Cosi’ in campo?

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Lor. Pellegrini, De Rossi, Nzonzi; Under, Dzeko, El Shaarawy.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto: Immobile.