Serie A: Il Focus di Giornata della Giornata numero 35

Serie A: Il della Big Match giornata, viene vinto dal Milan che batte allo Stadium la Juventus. Una notte da Diavolo che rovina i piani Champions della Vecchia Signora. La squadra di Pioli vince con merito. Magia di Diaz, ben goal dopo un consulto Var, poi altro capolavoro firmato Rebic e Fikayo Tomori ci mette il testone per lo 0-3 finale. Diavolo che ha anche cestinato un calcio di rigore con Kessie.

L’Inter con la palma di campione d’Italia fa festa battendo la Sampdoria per 5-1. Sanchez e’ il migliore in campo, trova gloria anche Pinamonti ( Leggi qui)

L‘Atalanta realizza una goledata al Tardini di Parma e la banda del Gasp si regala l’ennesimo pomeriggio di gloria ( Leggi qui)

Anche il Napoli rispetta il copione vincendo a casa di Italiano ed adesso gli azzurri ballano il zona Champions League dopo la delusione contro il Cagliari ( Leggi qui)

In Europa League tutto puo’ ancora succedere. Il Sassuolo non molla la presa e vince anche a Marassi contro il Genoa ( Leggi qui)– La Roma dopo la mazzata in Europa League firmata Manchester United, fa festa conto il retrocesso Crotone ed arriva una vittoria in goleada ( Leggi qui) La Fiorentina fa saltare il banco. Per i Viola salvezza in tasca ed adesso la Lazio dovra’ fare un miracolo sportivo per prendere il treno Champions League, (leggi qui)

Il Cagliari vince a Benevento e la squadra di Semplici fa un passo importante verso la salvezza ma a fine gara proteste del Presidente Vigorito per la direzione di gara. Hellas Verona e Torino non si fanno male cosi come Udinese e Bologna. Adesso in coda ballano per l’ultimo tagliando non retrocedere la squadra di Pippo Inzaghi e quella di Vincenzo Italiano.

