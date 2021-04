Atalanta-Juventus: una sfida importantissima in chiave Champions. È Zapata contro CR7

A Bergamo Atalanta e Juventus si sfideranno nella 30a giornata di Serie A. Due squadre che lottano per lo stesso obiettivo, ossia il quarto posto in classifica, conteso anche da Lazio Napoli e la Roma che aspetta un passo falso tra le contendenti principali per piazzarsi “a sorpresa” in zona Champions. Al Gewiss Stadium sarà una lotta tra fuoriclasse: Duvan Zapata sfida Cristiano Ronaldo. Gli orobici non perdono dall’8 marzo contro l’Inter capolista, la Juventus invece ha subìto una battuta d’arresto contro il Benevento e poi un pari contro il Torino riprendendosi e rimediando una vittoria contro il Napoli (2-1) e contro il Genoa (3-1).

Partita importantissima dunque in chiave Champions quella che si gioca domenica 18 aprile alle 15. I nerazzurri faranno a meno di Romero per squalifica e ancora Hateboer e Pessina; al loro posto Palomino e Djimsiti. Nella Juventus giocherà Bonucci, guarito dal Covid, mentre si dovrà valutare quando Bernardeschi passerà da positivo a negativo.

Atalanta-Juventus: chi scenderà in campo?

Atalanta (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti, Gosens; de Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata All.: Gasperini

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo All.: Pirlo