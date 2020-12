Genoa-Lazio: due squadre che cercano i tre punti

Il 3 gennaio 2021 il Genoa riparte dalla Lazio. I rossoblù ospiteranno i biancocelesti per la quindicesima giornata di Serie A. Due squadre che si trovano in posizioni completamente differenti in classifica. I liguri sono attualmente in zona retrocessione a quota 10 punti, capitolini che sbracciano per un posto in Europa, attualmente all’ottavo posto, un gradino sotto l’Atalanta, a quota 22. Il Genoa prima della sosta ha collezionato, nelle ultime tre partite, due sconfitte (Spezia e Benevento) e un pareggio contro il Milan. I locali devono cercare i tre punti per uscire da una pericolosa zona di classifica, che li vede attualmente retrocessi in Serie B.

Genoa-Lazio, due squadre che lottano per motivi differenti

Lazio che nelle ultime tre partite ha collezionato una sconfitta contro il Milan, una vittoria contro il Napoli, e un pareggio a Benevento. Due squadre che lottano per la vittoria ma per motivi diversi: il Genoa per uscire dalla zona retrocessione, la Lazio per tentare il sorpasso all’Atalanta e rendersi più vicina alla zona Europa della classifica. Di seguito ecco le scelte dei mister

Genoa-Lazio: chi scenderà in campo?

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Pandev, Destro All.: Davide Ballardini

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile All.: Simone Inzaghi