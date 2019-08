Acquisti e cessioni del Calciomercato spallino

La Spal S.r.l. comunica di aver acquisito dal Club Bruges (Belgio) le prestazioni sportive del calciatore Karlo Letica (classe ’97). Il portiere croato arriva in biancazzurro a titolo temporaneo con diritto di opzione per il trasferimento definitivo a favore della Spal.

Karlo è cresciuto nelle giovanili dell’Hajduk Spalato, dove ha totalizzato 22 presenze in Prima squadra. Invece al Club Bruges ha collezionato 16 presenze tra Champions League, Jupiler Pro League e Super Coppa del Belgio. Letica conta inoltre 14 apparizione con la Nazionale U-19 croata ed 1 presenza con la Nazionale U-21.

Fino ad oggi sono stati fatti i seguenti acquisti partendo dal 01.07.: – a titolo definitivo Lorenzo Dickmann dall’Novara – a titolo definitivo Andrea Petagna dall’Atalanta – a titolo definitivo Mohamed Fares dall’Hellas Verona – a titolo definitivo Mattia Valoti dall’Hellas Verona – in prestito Igor Julio Dos Santos De Paulo dall’Red Bull Salisburgo – in prestito Etrit Berisha dall’Atalanta – in prestito Marco D’Alessandro dall’Atalanta – a titolo definitivo Alessandro Murgia dall’Lazio – in prestito Federico Di Francesco dall’Sassuolo – in prestito Karlo Letica dall’Club Bruges

Fino ad oggi sono state fatte le seguenti cessioni partendo dal 01.07.: – a titolo definitivo Mattia Finotto all’Monza – in prestito Salvatore Esposito all’Chievo Verona – a titolo definitivo Manuel Lazzari all’Lazio – a titolo definitivo Mirco Antenucci all’Bari – a titolo definitivo Alessandro Bellemo all’Como – a titolo definitivo Filippo Costa all’Napoli – in prestito Mattia Vitale all’Frosinone – a titolo definitivo Filippo Artioli (primavera)all’Imolese – a titolo definitivo Fabio Della Giovanna (primavera) – a titolo definitivo Luca Seri (primavera) – a titolo definitivo Michele Cremonesi all’Venezia – in prestito Marco Spina all’Gozzano – a titolo definitivo Pasquale Schiattarella all’Benevento

Al termine del “Mai Sola” Campagna Abbonamento Spal 2019/20. sono 8097 i biancazzurri ad aver sottoscritto l’abbonamento! Fino la chiusura dell’calciomercato saremo in attesa di ulteriori news…

