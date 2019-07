Continuano i cambiamenti in casa Spal

La Spal S.r.l. comunica di aver ceduto all’A.C. Chievo Verona le prestazioni sportive del calciatore Salvatore Esposito (classe 2000). Il centrocampista, protagonista con l’Italia Under 20 nel recente Mondiale in Polonia si trasferisce in gialloblu a titolo temporaneo con opzione di riscatto da parte dell’A.C. Chievo Verona e contro riscatto da parte della Spal.

La Spal S.r.l. comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla S.S. Lazio le prestazioni sportive del calciatore Manuel Lazzari (classe ’93). Si conclude quindi lo straordinario percorso di Lazzari in biancazzurro, iniziato nella stagione 2013/14. in Seconda Divisione. Un percorso che ha raggiunto l’apice nel settembre 2018. con la convocazione del calciatore in Nazionale maggiore.

Con 207 apparizioni è attualmente all’ottavo posto nella classifica di tutti i tempi dei giocatori con più presenze in maglia spallina. La Società ringrazia Lazzari esempio di umanità e professionalità, tra i grandi protagonisti della scalata biancazzurra fino alla Seria A.

Poi la Società biancazzurra comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.S. Lazio le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Murgia (classe ’96). Il centrocampista ha firmato un contratto che lo legherà alla società fino al 30.06.2024. Murgia torna quindi alla Spal dopo l’esperienza della scorsa stagione, nella quale ha collezionato 15 presenze.

