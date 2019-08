Il Calendario della Lega Serie A 2019/20. per le partite della Spal

Mancano anticipi e posticipi

Il 29.07. lunedì alle ore 19 in diretta tutti abbiamo visto il Sorteggio del Calendario Lega Serie A per la stagione 2019/20. Qui elenco tutte le giornate di andata e ritorno per le partite della Spal:

1.giornata di andata: 25.08.19. Spal-Atalanta di ritorno: 19.01.20.

2.giornata di andata: 01.09.19. Bologna-Spal di ritorno: 26.01.20.

3.giornata di andata: 15.09.19. Spal-Lazio di ritorno: 02.02.20.

4.giornata di andata: 22.09.19. Sassuolo-Spal di ritorno: 09.02.20.

5.giornata di andata: 25.09.19. Spal-Lecce di ritorno: 16.02.20.

6.giornata di andata: 29.09.19. Juventus-Spal di ritorno: 23.02.20.

7.giornata di andata: 06.10.19. Spal-Parma di ritorno: 01.03.20.

8.giornata di andata: 20.10.19. Cagliari-Spal di ritorno: 08.03.20.

9.giornata di andata: 27.10.19. Spal-Napoli di ritorno: 15.03.20.

10.giornata di andata: 30.10.19. Milan-Spal di ritorno: 22.03.20.

11.giornata di andata: 03.11.19. Spal-Sampdoria di ritorno: 05.04.20.

12.giornata di andata: 10.11.19. Udinese-Spal di ritorno: 11.04.20.

13.giornata di andata: 24.11.19. Spal-Genoa di ritorno: 19.04.20.

14.giornata di andata: 01.12.19. Inter-Spal di ritorno: 22.04.20.

15.giornata di andata: 08.12.19. Spal-Brescia di ritorno: 26.04.20.

16.giornata di andata: 15.12.19. Roma-Spal di ritorno: 03.05.20.

17.giornata di andata: 22.12.19. Torino-Spal di ritorno: 10.05.20.

18.giornata di andata: 05.01.20. Spal-Hellas Verona di ritorno: 17.05.20.

19.giornata di andata: 12.01.20. Fiorentina-Spal di ritorno: 24.05.20.

Anticipi e posticipi sono ancora da decidere dalla Lega. Be continued…

