Quarto scontro diretto interno

Nella giornata di ieri, 08.12. domenica alle ore 15 nello Stadio “Paolo Mazza” di Ferrara si è disputata la gara Spal-Brescia, il quarto scontro diretto interno riuscito male. Non c’è proprio traccia di quel bel gioco eseguito dai ragazzi biancazzurri a mercoledì in Coppa Italia contro il Lecce.

Un primo tempo sempre più confusionale, nel secondo tempo dopo un gol incassato i ragazzi reagiscono ma non abbastanza per un pareggio. A 17′ della fine assegnano un rigore a favore della Spal ma senza mettere in rete, un pareggio buttato via anche questa volta. Rammarico, fischi ovunque.

Che dispiacere. Il Mister Leonardo Semplici che proprio 5 anni fa (08.12.2014) ha cominciato la sua carriera come allenatore della Spal e adesso rischia l’esonero. Un anno già cominciato storto e continua andare non nel verso giusto, tanta sfortuna e tanti infortuni.

Ci vogliono proprio i miracoli per uscirne fuori e salvarci, ma non è impossibile. Basta mettere in campo più personalità, alternative di gioco o magari qualche acquisto. Un cambiamento di allenatore non basterebbe senza rinforzi! Aspettiamo cosa decide la Società in riguardo della posizione del Mister, che sono in riunione da tutt’oggi.

Cronaca: 5′ Prima avanzata bresciana, palla in area per Balotelli che libera il destro, Berisha respinge in tuffo. 10′ Incursione di Valoti sulla sinistra, tocco per Igor che da buona posizione spara altissimo. 32′ Batti e ribatti con palla alta in area bresciana, Tomovic la mette di nuovo in mezzo, la sfera schizza su Kurtic che insacca in mezza girata. Ma lo spallino è in fuorigioco con mezzo piede.

50′ Valoti steso al limite. Murgia calcia molto male la punizione, peccato. 54′ Spal sbilanciata, Romulo entra in area e mette in mezzo, Berisha anticipa Balotelli. La palla schizza ad un solitario Balotelli che non può esimersi, 0-1 per il Brescia. 73′ Lancio di Cionek per il neo entrato Paloschi, gran controllo e in area Magnani lo stende. Rigore, che Petagna sbaglia malamente calciando a mezza altezza alla sinistra di Joronen che intuisce. Disperazione.

88′ Assalto Spal, palla al limite per Kurtic che prende la mira ma Joronen ci arriva, risultato finale: 0-1 per il Brescia.

La Spal è scesa in campo (4-2-3-1): Berisha, Cionek, Tomovic, Vicari, Igor, Murgia (cambio al 86′ Moncini), Missiroli, Jankovic (cambio al 70′ Paloschi), Kurtic, Valoti (cambio al 58′ Floccari), Petagna Allenatore: Leonardo Semplici Arbitro: Daniele Orsato di Schio Reti: 54′ Balotelli (B) Note: spettatori: 12.492 Ammoniti: Cistana (B), Vicari (S), Kurtic (S), Cionek (S), Magnani (B)

Il prossimo impegno per i biancazzurri sarà il 15.12. domenica alle ore 18 nello Stadio Olimpico di Roma contro la Roma. In questi momenti è arrivata la notizia ufficiale che Leonardo Semplici rimane l’allenatore della Spal, almeno per le prossime due partite. Che bella notizia! Oltre la Spal starebbe anche valutando di anticipare il ritiro pre-partita in vista del match di Roma allo scopo di mandare un messaggio significativo alla squadra.

Fonte immagine principale: Profilo Facebook Spalferrara.it