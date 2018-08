Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°30 del 10 agosto 2018

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

FUSIONI – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –

Il Commissario Straordinario ha ratificato le seguenti domande di “Fusioni”:

Matr. 940883 A.S.D. FEMMINILE NEBRODI

(Calcio a 11 Femminile Nazionale Interregionale)di Capo d’Orlando

Matr. 740241 POL. D. ACQUEDOLCESE

(Promozione e Calcio a 5 Femminile Serie “D”) di San Fratello

Sorge

Matr. 949353 POL. D. ACQUEDOLCESE NEBRODI

(Calcio a 11 Femminile Interregionale –

Promozione e Calcio a 5 Femminile Serie “D”)di Acquedolci

Matr. 943136 A.S.D. MARSALA CALCIO

(Serie “D”/Interregionale) di Custonaci

Matr. 912852 A.S.D. DRIBBLING

(Calcio a 5 Maschile Serie “D”) di Marsala

Sorge

Matr. 949363 S.S.D. MARSALA CALCIO A.R.L.

(Serie “D”/Interregionale e Calcio a 5 Maschile Serie “D”) di Marsala

Matr. 916727 A.S.D. ATLETICO CALTANISSETTA (3^ CTG) di Caltanissetta

Matr. 936481 A.S.D. SPARTACUS (1^ CTG) di San Cataldo

Sorge

Matr. 949480 A.S.D. NISSA F.C. (1^ CTG) di Caltanissetta

Matr. 740525 A.P.D. OR.SA. P.G.

(2^ CTG e Calcio a 5 Maschile Serie “C2”) di Barcellona P.G.

Matr. 911880 POL. PROMOSPORT BARCELLONA (SGS) di Barcellona P.G.

Sorge

Matr. 949224 A.P.D. OR.SA. PROMOSPORT

(2^ CTG e Calcio a 5 Maschile Serie “C2) di Barcellona P.G.

Matr. 932857 A.S.D. NUOVA SANCIS

(Promozione e Calcio a 5 Maschile Serie “C2”) di San Giuseppe Jato

Matr. 934797 A.S.D. S.ANNA (1^ CTG) di Santa Flavia

Sorge

Matr. 949223 A.S.D. S.ANNA

(Promozione e Calcio a 5 Maschile Serie “C2) di Santa Flavia

Matr. 943021 A.S.D. G.S. TERMITANA

(2^ CTG e Calcio a 5 Maschile Serie “D”) di Bagheria

Matr. 938091 A.C.D. TERMITANA 1952 NEW (SGS) di Termini Imerese

Sorge

Matr. 949225 A.C.D. TERMITANA 1952 NEW

(2^ CTG e Calcio a 5 Maschile Serie “D) di Termini Imerese

SCISSIONI – SOCIETA’ NUOVE AFFILIATE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –

Il Commissario Straordinario ha accettato le seguenti domande di “Scissione” ed “Ammissione” alla F.I.G.C.:

Matricola 949314 A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 di Acireale

(Serie “D”/Interregionale) con decorrenza dal 03.07.2018

Sorta dalla Scissione

Matricola 917198 A.S.D. ACIREALE di Acireale

(Calcio a 5 Maschile Serie “D”)

Matricola 949311 SRLS.D SPORT CLUB MARSALA 1912 di Marsala

(Eccellenza) con decorrenza dal 03.07.2018

Sorta dalla Scissione

Matricola 911437 POL. PACECO 1976 di Paceco

(Calcio a 5 Maschile Serie “D”)

CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –

Il Commissario Straordinario ha ratificato le seguenti domande di “Cambio di Denominazione Sociale”:

Matr. 947618 A.S.D. ACADEMY SANT’ANNA (SGS) di Santa Flavia in

Matr. 947618 A.S.D. ACADEMY SANTA FLAVIA di Santa Flavia

Matr. 740920 A.S.C. ATLETICO BIANCAVILLA (SGS) di Biancavilla in

Matr. 740920 A.S.D. ATLETICO BIANCAVILLA di Biancavilla

Matr. 79108 ACS.D. BORGO NUOVO (Promozione) di Palermo in

Matr. 79108 ACS.D. VIS BORGO NUOVO di Palermo

Matr. 740014 A.C.D. CALCIO ACI S.FILIPPO (Promozione) di Aci Catena in

Matr. 740014 A.C.D. ACICATENA CALCIO 1973 di Aci Catena

Matr. 931695 U.S.D. CAMARO 1969 (Eccellenza) di Messina in

Matr. 931695 S.S.D. CAMARO 1969 S.R.L. di Messina

Matr. 916056 A.S.D. CITTA’ DI RAGUSA (Promozione) di Ragusa in

Matr. 916056 A.S.D. RAGUSA CALCIO di Ragusa

Matr. 43440 U.S.D. CITTA’ DI ROSOLINI (Eccellena) di Rosolini in

Matr. 43440 U.S.D. CITTA’ DI ROSOLINI 1953 di Rosolini

Matr. 65083 PGS P. DON BOSCO ARDOR SALS (SGS) di Catania in

Matr. 65083 A.P.D. ARDOR SALES D.B. di Catania

Matr. 740341 S.S.D. ERG S.R.L.

(Promozione e Calcio a 5 Femminile Serie “D”) di Siracusa in

Matr. 740341 A.P.D. RG di Siracusa

Matr. 936467 A.S.D. FUTSAL MACCHITELLA

(Calcio a 5 Maschile Serie “C2”) di Gela in

Matr. 936467 A.S.D. FUTSAL GELA di Gela

Matr. 916528 A.S.D. FUTSAL MASCALUCIA

(Calcio a 5 Maschile Serie “C1”) di Mascalucia in

Matr. 916528 A.S.D. AGRIPLUS MASCALUCIAFUTSAL di Mascalucia

Matr. 941970 A.S.D. GRAZIA (Calcio a 5 Maschile Serie “C1”) di Pantelleria in

Matr. 941970 A.S.D. PANTELLERIA CG CALCIO A 5 di Pantelleria

Matr. 64741 A.S.D. LINERI MISTERBIANCO (Promozione) di Aci Sant’Antonio in

Matr. 64741 A.S.D. CITTA’ DI MISTERBIANCO di Aci Sant’Antonio

Matr. 914584 A.S.D. MEGARA CLUB AUGUSTA 2008

(Promozione) di Augusta in

Matr. 914584 A.S.D. FC MEGARA AUGUSTA di Augusta

Matr. 947057 U.S.D. MESSANA 1966 (Promozione) di Messina in

Matr. 947057 U.S.D. VILLAFRANCA MESSANA 1966 di Messina

Matr. 917936 A.S.D. MILO (Promozione) di Milo in

Matr. 917936 A.S.D. ATLETICO FIUMEFREDDO di Milo

Matr. 934944 A.S.D. NIKECLUB

(1^ CTG e Calcio a 5 Maschile Serie “C2”) di Giardini Naxos in

Matr. 934944 A.S.D. NIKE TORINO CLUB di Giardini Naxos

Matr. 941873 A.S.D. PIANO TAVOLA CALCIO (2^ CTG) di Belpasso in

Matr. 941873 A.S.D. CALCIO BELPASSO di Belpasso

Matr. 62351 U.S.D. PISTUNINA (Eccellenza) di Messina in

Matr. 62351 S.S.D. 1937 MILAZZO di Messina

Matr. 69268 A.S.D. RAGAZZINI GENERALI (3^ CTG) di Catania in

Matr. 69268 A.S.D. RAGAZZINI di Catania

Matr. 922005 A.S.D. REAL ROMETTA (Eccellenza) di Rometta in

Matr. 922005 A.S.D. REAL TIRRENIA di Rometta

Matr. 914320 POL. D. SIRIO IGEA VIRTUS (SGS) di Barcellona P.G. in

Matr. 914320 POL. D. SIRIO BARCELLONA di Barcellona P.G.

Matr. 740189 A.S.D. TORREGROTTA (1^ CTG) di Torregrotta in

Matr. 740189 A.S.D. CITTA’ DI TORREGROTTA di Torregrotta

Matr. 938787 A.S.D. VIRTUS MILAZZO (Promozione) di Milazzo in

Matr. 938787 A.S.D. MILAZZO di Milazzo

CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE E CAMBIO SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –

Il Commissario Straordinario ha ratificato le seguenti domande di “Cambio di Denominazione Sociale e Cambio Sede Sociale”:

Matr. 943093 C.S.D. ACI CATENA CALCIO 1973 (1^ CTG) di Aci Catena in

Matr. 943093 C.S.D. CITTA’ DI CATANIA di Aci Castello

Matr. 58753 A.S.D. CAMPOBELLO (Promozione) di Campobello di Mazara in

Matr. 58753 A.S.D. FOLGORE 2018 di Castelvetrano

Matr. 941628 A.S.D. CITTA’ DI S.P. CLARENZA FC

(1^ CTG e Calcio a 5 Maschile Serie “D”) di San Pietro Clarenza in

Matr. 941628 A.S.D. BELPASSO F.C. di Belpasso

Matr. 740590 A.S.C. FASPORT (2^ CTG) di Itala in

Matr. 740590 ASCD REAL SUD NINO DI BLASI di Messina

Matr. 941115 A.S.D. MILAZZO ACADEMY S.PIETRO

(Promozione) di Milazzo in

Matr. 941115 A.S.D. ACEDEMY SAN FILIPPO di San Filippo del Mela

Matr. 935557 A.S.D. REAL FINALE (Promozione) di Termini Imerese in

Matr. 935557 A.S.D. CEPHALEDIUM di Cefalù IN DEROGA

Matr. 931217 A.S.D. SPORTING CLUB PASTERIA (2^ CTG) di Taormina in

Matr. 931217 A.S.D. CITTA’ DI CALATABIANO di Calatabiano

Matr. 942148 A.S.D. SAN GIORGIO RAGUSA (1^ CTG) di Ragusa in

Matr. 942148 A.S.D. CITTA’ DI COMISO di Comiso

E’ stato RESPINTO perché la Società è stata “Ripristinata” nella Stagione Sportiva 2017/2018

Matr. 740307 A.S.D. SPORTING R.C.B. (2^ CTG) di Trapani in

Matr. 740307 A.S.D. SPORTING PAOLINI di Marsala

CAMBIO DI SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –

Il Commissario Straordinario ha ratificato le seguenti domande di “Cambio Sede Sociale”:

Matr. 939564 A.S.D. ELEFANTINO CALCIO (SGS) di San Giovanni La Punta in

Matr. 939564 A.S.D. ELEFANTINO CALCIO di Sant’Agata Li Battiati

Matr. 945278 A.S.D. FC ACI S.ANTONIO CALCIO

(Promozione) di Riposto in

Matr. 945278 A.S.D. FC ACI S.ANTONIO CALCIO di Acireale

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMPIONATO DI PROMOZIONE – STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 –

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale nella seduta del 10 Agosto 2018 ;

Visto il C.U. N. 27 del 7 Agosto 2018 con il quale sono stati pubblicati i Gironi del Campionato Regionale di Promozione;

Visto il C.U. N. 28 dell’8 Agosto 2018 con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione di domande di “Ripescaggio” da parte di Società ricadenti nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani interessate a far parte del Girone “A” di Promozione;

Preso atto che alla scadenza del termine fissato con il citato C.U. N. 28 – entro le ore 10.00 di Venerdì 10 Agosto 2018 – è pervenuta 1 sola richiesta di ammissione della Società U.S.D. VIRTUS ISPICA di Ispica;

Considerato che la Società ricade in una provincia diversa da quelle indicate con il citato C.U. N. 28 dell’8 Agosto 2018 ed è stata esclusa dalla Commissione incaricata di esaminare le domande di “Ripescaggio” ai sensi dell’Art. 1 lett. D) del bando di ammissione;

Visto il verbale redatto dalla Commissione;

Visto l’Art. 29 del Regolamento della L.N.D.;

Al fine di completare a 16 squadre il Girone A del Campionato di Promozione;

Il Consiglio Direttivo

Considerato che in data 27 Luglio 2018 era pervenuta la richiesta del Sindaco della Città di Agrigento, con la quale illustrando la dolorosa vicenda della squadra di calcio della città di Agrigento, la SS. SRL AKRAGAS CITTADEITEMPLI, che non si è iscritta al Campionato Nazionale di Serie “D”, ha rappresentato il percorso che l’Amministrazione Comunale ha intrapreso sollecitando l’imprenditoria locale della città affinché possa condividere un percorso di rifondazione finalizzato alla ripartenza del movimento calcistico adeguato al rango sportivo che la Città di Agrigento merita;

Considerato che tutto ciò premesso non determina, in assenza di altre regolari domande di “Ripescaggio”, lesioni di terze Società;

HA DELIBERATO

A completamento a 16 squadre del Girone A del Campionato di Promozione, Stagione Sportiva 2018/2019, l’ammissione di una nuova Società del Comune di Agrigento che dovrà entro e non oltre le ore 12.00 di Martedì 14 Agosto 2018 completare l’affiliazione inviando tutta la documentazione di rito compresa la quota di iscrizione determinata in € 7.500,00 = al seguente indirizzo di posta elettronica:

sicilia.amministrazione@lnd.it

Segreteria

AUTORIZZAZIONI CALCIATORI QUINDICENNI – ART. 34 N.O.I.F.

Il Comitato esaminate le richieste delle sotto elencate Società, avanzate con la documentazione prescritta, autorizza a partecipare a gare delle stesse, i seguenti calciatori:

A.S.D. PATERNO CALCIO DI PATERNO’

TRIPOLI CRISTIAN NATO IL 10.06.2003 MATR. 2406430

A.D.P. SINAGRA CALCIO DI SINAGRA

CALAMUNCI ANTONINO NATO IL 09.05.2003 MATR. 6627911

Comunicazioni Del Settore Tecnico

Si comunica che l’ufficio del Settore Tecnico cura il tesseramento dei tecnici con eventuali accordi economici delle società del Comitato Regionale Sicilia LND e del Settore Giovanile Scolastico Sicilia che svolgono attività agonistica.

Decisioni Collegio Arbitrale COMUNICATO UFFICIALE N°4 – 2018

Si riportano le decisioni riguardanti il Comitato regionale Sicilia.

N. Prot. Ricorrente Controparte Comitato Dipartimento LND Esito

13 167/78 ZARBANO GIUSEPPE SPORTING AUGUSTA ASD SICILIA PARZIALMENTE ACCOLTO

29 184/78 CAPRARO CALOGERO LIBERTAS 2010 A.C.D. SICILIA PARZIALMENTE ACCOLTO

COMUNICATO UFFICIALE N°1 – 2018/2019 pag. 52

Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica: (Omissis…)

c) dovrà essere esibita all’arbitro l’autorizzazione all’ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente nelle more dell’emissione della tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente, unitamente a un documento attestante l’identità personale. (Omissis…)

ALLENATORI pag. 54

Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2018-2019.

Premio di tesseramento annuale

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2018-2019 è stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

– Campionato di Eccellenza E 10.000,00

– Campionato di Promozione E 8.000,00

– Campionato di I Categoria E 5.000,00

– Campionato di II Categoria E 2.500,00

– Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque E 3.000,00

– Campionato Juniores Regionale “Under 19” E 3.000,00

– Allenatore “squadre minori” E 2.500,00

Pratiche di tesseramento tecnici

Modulistica da inviare da parte delle società per il tesseramento dei tecnici della prima squadra di società partecipanti nei campionati di Eccellenza, Promozione, Serie C1, Calcio A5, Prima categoria e Seconda categoria:

1. Modulo per il settore tecnico

2. Modulo per il comitato regionale

3. Copia del modulo tecnico dato al tecnico all’atto della firma del tesseramento

4. Accordo economico o dichiarazione di gratuità

Totale moduli n.4

Modulistica da inviare da parte delle società dilettantistiche e di settore giovanile per il tesseramento dei tecnici:

1. Modulo per il settore tecnico

2. Modulo per il comitato regionale

Totale moduli n.2; 3 se vi è allegato l’eventuale accordo economico

La suddetta documentazione può essere depositata dalle società presso l’ufficio affari generali che protocollerà in caso di un eventuale accordo economico oneroso, o l’ufficio settore tecnico o spedita ai seguenti indirizzi email: sicilia.tesseramento@lnd.it / sicilia.settoretecnico@lnd.it

Iscrizione albo tecnici art. 17 punto 6 regolamento del Settore Tecnico

In caso di mancato adempimento da parte del tecnico del pagamento delle quote d’iscrizione all’albo il settore tecnico nazionale non rilascerà il tesserino valido per l’ammissione in campo sospendendo il tesseramento.

Si riporta il nuovo testo dell’ art. 38 del regolamento del Settore Tecnico.

Disciplina dei Tecnici

1. I Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.

2. Per tutte le altre infrazioni del presente Regolamento, i Tecnici, compresi quelli Federali, sono soggetti, in primo grado, alla giurisdizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Tesseramenti con accordi economici o dichiarazione di gratuità sospesi per mancanza invio copia tesseramento con indicato “copia per il tecnico o accordo economico”.

ECCELLENZA

SOCIETA’ NOMINATIVO TECNICO N° PRATICA CAUSALE

A.S.D. PARMONVAL CALAFIORE PAOLO 58422 MANCA COPIA PER IL TECNICO

PROMOZIONE

SOCIETA’ NOMINATIVO TECNICO N° PRATICA CAUSALE

A.P.D. VILLABATE TILOTTA GASPARE 56905 MANCA ACCORDO ECONOMICO VALIDO PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

La documentazione mancante potrà essere inviata all’ indirizzo mail dell’ufficio tesseramento: sicilia.tesseramento@lnd.it

I SUDDETTI TESSERAMENTI A TERMINE DEL CAMPIONATO BENCHE’ INCOMPIUTI SARANNO INVIATI AL SETTORE TECNICO NAZIONALE PER LA STAMPA DEL TESSERINO IN CASO DI DIVERGENZA ECONOMICA IL COMUNICATO UFFICIALE RIPORTANTE IL NOMINATIVO DELLA SOCITA’ SARA’ INVIATO AL COLLEGIO ARBITRALE DELLA LND

CORSO PER L’ABILITAZIONE A COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA ORGANIZZATO DA L.N.D COMITATO REGIONE SICILIA ART. 47 BIS REGOLAMENTO L.N.D.

CON IL SUPPORTO DEL SETTORE TECNICO E LA COLLABORAZIONE DELL’ A.DI.SE.

Si riportano i nuovi testi della N.O.I.F. riguardanti i tesseramenti dei collaboratori della gestione sportiva e i rapporti economici con le società.

Art. 37

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva

1. Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all’atto dell’iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe, alle Divisioni o i Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere alla data di ricezione della comunicazione.

2. Il Consiglio Federale può stabilire che i collaboratori cui le società intendono affidare compiti ed incarichi che comportino responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. debbano essere in possesso di particolari requisiti.

Art. 94 quater

Rapporti economici Collaboratori Gestione Sportiva

1. I soggetti in possesso del diploma di abilitazione al ruolo di Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all’art. 47 bis del Regolamento LND, tesserati per Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, nonché i Campionati Nazionali di Calcio Femminile, possono sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali , relativi alle loro prestazioni per le società sportive, concernenti la determinazione della indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese come previsti dalle norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in massimo dodici rate, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. L’accordo economico di cui sopra, non obbligatorio, può essere sottoscritto solo ed esclusivamente con l’accordo tra il soggetto in possesso dell’abilitazione sopra richiamata e il legale rappresentante della società per cui è tesserato.

2. Gli accordi relativi al Campionato serie D e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici, presso il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile o la Divisione Calcio Femminile di competenza. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma I, intervenute nel corso della stagione sportiva.

3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di Euro 61,97 al giorno, per un massimo di 6 giorni alla settimana durante l’intera stagione sportiva di riferimento.

4. Gli accordi concernenti l’erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 30,658,00.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Maria GATTO Santino LO PRESTI