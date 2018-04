Up-to-date soccer information here . Now downloading stats from the football data source.

Up-to-date soccer information here . Now downloading stats from the football data source.

Up-to-date soccer information here . Now downloading stats from the football data source.

“Scienza sta facendo un ottimo lavoro. Lui gioca spesso con il 3-4-1-2. Sounas ha qualità e si mette spesso a centrocampo. Noi la stiamo preparando molto bene. Qualcuno avrà l’opportunità di giocare minuti fondamentali. Convocati? Ritornano Minelli e Campagnacci. Saranno assenti Evacuo, Fazio, Bastoni per squalifica, Polidori e Visconti per infortunio. E’ stato convocato Tolomello classe 2002. Le speranze del primo posto? Sono minime, ma dobbiamo affrontare la partita come se fosse l’ultima e cercare di fare più punti possibili. Voglio una risposta importante da parte dei miei ragazzi”.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies