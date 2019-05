Dopo la beffa di mercoledì sera, è iniziata il countdown per il Trapani Calcio, in vista del ritorno di domenica contro il Catania di Sottil. La formazione del mister Italiano, ha ripreso ieri stesso gli allenamenti per andare a passo spedito, dopo l’ottima prestazione causata dalla beffa negli ultimi finali. La situazione degli infortunati, salvo clamorose sorprese, non dovrebbe cambiare. L’unica nota positiva, è di vedere in campo l’attaccante Golfo nell’eventuale finale. Intanto, è già partita la prevendita dei biglietti con le code che hanno fatto stamane, i tifosi, davanti alla biglietteria. La società ha diramato due comunicati, uno inerente alla prevendita degli abbonati, dei non abbonati e dei tifosi ospiti; l’altro inerente alla possibilità, di acquistare il biglietto nel settore Tribuna.

“E’ aperta per gli abbonati la vendita per assistere alla gara Trapani-Catania, gara di ritorno del secondo turno nazionale Play Off, che si disputerà domenica 2 giugno alle 20.30 presso lo Stadio Provinciale di Trapani. La vendita libera sarà aperta dalle 12 di oggi.

Gli abbonati possono esercitare il diritto di prelazione, mantenendo settore e posto (la prelazione è possibile solo se si vuole mantenere settore e posto), acquistando il biglietto esclusivamente presso la biglietteria del Trapani Calcio in via Sicilia (Stadio Provinciale di Trapani).

I prezzi dei biglietti sono i seguenti:

SETTORE INTERO RIDOTTO UNDER 16 TRIBUNA 22 18 12 GRADINATA 18 12 8 CURVA 10 8 6 OSPITI 10

L’ingresso dei bambini fino a 3 anni di età è gratuito.

Si ricorda che gli abbonamenti per la stagione sportiva 2018/19 non sono validi per l’accesso allo stadio in occasione della gara Trapani-Catania.

Si ricorda altresì agli abbonati che per poter esercitare la prelazione devono presentare in biglietteria l’abbonamento per la stagione sportiva 2018/19 (tesserino bianco o fan card + segnaposto).

Infine, onde evitare disguidi e problematiche varie, si precisa che presso la biglietteria del Trapani Calcio nel periodo della prelazione possono acquistare i biglietti esclusivamente gli abbonati e non i non abbonati (anche se accompagnati da un abbonato), che potranno acquistare i loro tagliandi presso i punti vendita autorizzati vivaticket.

Gli abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione fino alle 12 di domenica 2 giugno.

Gli orari di apertura della biglietteria sono i seguenti:

dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30.

La biglietteria resterà aperta anche sabato (9.30-13; 16-19.30) e domenica (9.30-13; 16-19.30)

Dalle 12 di venerdì 31 maggio è aperta la vendita libera in tutti i punti vendita vivaticket. Presso i punti vendita si possono acquistare i biglietti anche a tariffa ridotta per le categorie che accedono a tale tipologia di tariffa.

Presso la biglietteria del Trapani Calcio la vendita libera sarà aperta solo nel pomeriggio di domenica 2 giugno (dalle 16.00 alle 19.30).

Per conoscere i punti vendita vivaticket a Trapani e provincia ci si può collegare al seguenti link:

https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv selezionando regione (Sicilia) e provincia.

Settore Ospiti:

Sono 404 i biglietti disponibili per il Settore Ospiti. Il biglietto può essere acquistato, a partire dalle 12 di venerdì 31 maggio e fino alle 19 di sabato 1 giugno. Non è necessario essere in possesso di tessera di fidelizzazione. Il circuito d’emissione dei tagliandi è vivaticket. E’ vietata la vendita online ed è prevista l’incedibilità del titolo. Non è possibile acquistare il biglietto il giorno della gara e si raccomanda ai tifosi ospiti di non giungere a Trapani se non in possesso del tagliando, poiché non sarà possibile accedere allo stadio”.