E’ iniziata la nuova settimana del Trapani Calcio che, sta svolgendo l’amichevole contro la squadra Primavera (che provvederemo a darne comunicazione appena finisce). La squadra di mister Baldini, si sta preparando per il prossimo campionato di serie B, incominciando da Ascoli. Ecco i prossimi allenamenti della squadra granata.

Martedì 20 agosto ore 10

Mercoledì 21 agosto ore 18

Giovedì 22 agosto ore 10

Venerdì 23 agosto ore 10

IL MERCATO GRANATA ENTRA NEL VIVO: ATTIMI DI PAURA SU FELICE EVACUO

Intanto il mercato granata sta entrando nel vivo e dopo la sconfitta di ieri in Coppa (nonostante la buona prestazione) il diesse Rubino si sta muovendo per chiudere il mercato. Come rimarcato dal Giornale Di Sicilia, l’asse Parma-Trapani potrebbe avere un nuovo capitolo. Oltre a quelli già annunciati dallo scorso campionato fino ad ora, i prossimi obiettivi del Trapani sono Scaglia, Munari e Ceravolo. Rubino, sta già lavorando con Faggiano per convincere i giocatori a vestire la maglia granata in quanto la formazione di Baldini necessita di alcuni centrocampisti e attaccanti (con le partenze di Tulli e Dambros certe). Pochi istanti fa, c’è stato un attimo di paura da parte dei tifosi sull’annuncio del Pomezia Calcio. La squadra laziale, inizialmente, aveva annunciato Felice Evacuo come nuovo acquisto. Il tutto è rientrato, grazie a un messaggio che è arrivato alla nostra redazione da parte del Giornale Sport in Oro in quanto, ci hanno comunicato che, il Pomezia ha ingaggiato Davide Evacuo (il fratello) e non l’attaccante granata. Ecco il messaggio in questione.

MESSAGGIO DELLA TELEVISIONE SPORT IN ORO

“Buongiorno, signor Daidone! C’è stata un’errata comunicazione da parte del Pomezia. Non hanno preso Felice, ma Davide Evacuo, il fratello. Si sono già scusati ed hanno provveduto a rimuovere il pezzo precedente, sostituendolo con la comunicazione corretta”.

Link correlati:

Ascoli-Trapani 2-0: Scamacca segna e incanta. Bianconeri a Marassi. Il Trapani esce a testa alta