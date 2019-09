Il Trapani Calcio è partito di mattina presto per raggiungere La Spezia. La squadra granata, affronterà la formazione di mister Italiano nel posticipo della sesta giornata del campionato di serie B. Prima di fare tappa in terra ligure, si sono fermati in Toscana per fare la rifinitura. L’allenatore Francesco Baldini ha parlato di questa sfida, diramando i convocati.

LA LISTA DEI CONVOCATI DEL TRAPANI CALCIO

“Abbiamo raccolto meno in queste due partite. Siamo delusi per non aver preso i sei punti, ma allo stesso tempo ripartiamo dal punto con la Cremonese per andare a La Spezia con la consapevolezza di fare molto di più. Abbiamo rispetto per l’avversario che è molto forte però, siamo consapevoli di essere in crescita. Come ho vissuto la partita con la Cremonese? Male, molto male. Essendo abituato a non prendere cartellini, mi è stata levata la possibilità di stare vicino alla squadra. Sono contento che mi è stata levata una giornata ma, nemmeno quella con la Cremonese era giusta. Poi a La Spezia si vive un derby da anni con Massa. Spezia? Loro tenteranno di non farci giocare e cercheranno di levarci questo palleggio. Anche loro devono ricercare i tre punti e noi dobbiamo sfruttare i loro errori. Acciaccati? Ho recuperato quasi tutti. Luperini, Moscati, Fornasier e Tulli stanno bene. Martina? Il mio pensiero va a lui. Ci puntavo molto e ho vietato la sua cessione in estate. Speriamo che recuperi presto. Il Mercato Spezia contro Trapani? Ci hanno creato qualche problemino. E’ normale che avendo giocatori forti, molte squadre li richiedono. Risponderemo con Taugourdeau titolare domani”.

LISTA DEI CONVOCATI DEL TRAPANI CALCIO

Link correlati:

Spezia: parla Italiano: “Il Trapani? squadra in difficoltà”

Trapani Calcio, Martina sarà sottoposto ad intervento: il comunicato

Trapani Calcio, si cercava la tranquillità e invece…: botta e risposta De Simone e Heller sul contenzioso