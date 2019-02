Si entra in clima Trapani-Cavese. La gara è valida per la ventottesima giornata del campionato di serie C girone C e si giocherà alle 14,30. In merito a questo, la società granata, ha diramato un comunicato sulla prevendita dei biglietti per il match di domenica.

E’ attiva la vendita dei biglietti per assistere alla gara valevole per la ventottesima giornata di campionato.

I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del Trapani Calcio (via Sicilia – Stadio Provinciale di Trapani) e tutti i punti vendita autorizzati vivaticket. Il giorno della gara la biglietteria del Trapani Calcio resterà aperta fino alle 14.

Attiva anche la vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti. Il costo del biglietto è di 10 euro inclusa prevendita. Il circuito d’emissione è vivaticket. Possono acquistare i tagliandi (anche il giorno della gara) i residenti nella provincia di Salerno in possesso di tessera di fidelizzazione dell’US Cavese.

Link correlati:

Trapani Calcio, si sblocca Evacuo: il leone silenzioso entra nella storia

EDITORIALE – Trapani Calcio, la striscia continua: questa squadra lotta e non molla

SERIE C – Rieti-Trapani 0-2: I granata espugnano il Manlio Scopigno con Ferretti ed Evacuo. Si ferma il Rieti