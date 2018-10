Siamo entrati nel clima di Trapani-Matera. Sarà una partita molto nervosa per entrambe le squadre in merito, alle penalizzazioni arrivate nel primo pomeriggio. Il Trapani, vuole riscattare il punto perso e dimenticare la sconfitta di Cava de’ Tirreni. Il Matera, dal canto suo, deve riscattare gli 8 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte Federale. Per questa partita, la società ha diramato un comunicato sulla prevendita dei biglietti.

TRAPANI-MATERA: PREVENDITA DEI BIGLIETTI