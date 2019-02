Finisce il match allo Stadio Provinciale tra Trapani-Monopoli, sul punteggio di 4-2. Spettacolo e pioggia di gol al Provinciale con il Trapani che, chiude il primo tempo con un 4-1 con il rigore di Corapi e le reti di Nzola, Ferretti e Aloi; nel mezzo la rete di Gerardi. Nella ripresa, il Trapani controlla e subisce il gol del 4-2 del Monopoli. La squadra granata rimane seconda in classifica, il Monopoli si ferma dopo numerosi risultati positivi.

PRIMO TEMPO: TRAPANI-MONOPOLI

Incomincia bene il Monopoli con un tiro di Mangni da pochi passi, palla alta. Calcio di punizione dalla distanza di Sounas, palla deviata in calcio d’angolo. Monopoli attivo con Ferrara che colpisce di testa su calcio di punizione, palla alta. Al 11′ il Trapani si sveglia con un’azione personale di Fedato culminata con un tiro dalla distanza, parata di Pissardo. Taugourdeau anima il Trapani con un tiro dalla distanza, Pissardo recupera la posizione ma, il pallone va fuori. Al 15′ passa in vantaggio il Trapani con un calcio di rigore per fallo su Corapi, dal dischetto lo stesso centrocampista spiazza Pissardo e sblocca la gara. Fedato alza il pressing e prova la conclusione dalla distanza, Pissardo para in due tempi. Raddoppio del Trapani con Nzola che recupera un pallone su buona posizione e tira la prima volta con Pissardo che para ma, Nzola non sbaglia la seconda volta e deposita il pallone in rete. Al 29′ il Trapani cala il tris con Ferretti che, viene servito da Costa Ferreira e di prima intenzione non sbaglia. Il Monopoli prova a reagire con un tiro dalla distanza di Paolucci, conclusione che viene parata da Dini e spazzata via dalla difesa. Al 38′ il Monopoli, accorcia le distanze con Gerardi che approfitta dell’errore della difesa e deposita la palla in rete. Il Trapani ritorna sul +3 con la rete di Aloi che approfitta della parata di Pissardo e segna il gol della quaterna. Dopo 45 minuti, l’arbitro concede due minuti di recupero. Finisce un primo tempo bellissimo al Provinciale, Trapani-Monopoli 4-1.

SECONDO TEMPO:

Al 55′ prima occasione del Monopoli con Mendicino che, appena subentrato, colpisce di testa su calcio d’angolo, palla fuori. Al 64′ Salvemini colpisce il palo su errore della difesa granata. Il Monopoli, accorcia per la seconda volta le distanze al 67′ con Paolucci che, sfrutta un cross dalla sinistra e mette il pallone dentro la porta. Punizione del Monopoli dalla destra, Dini spazza con i pugni ma c’era fallo su di lui. Dopo 90 minuti, l’arbitro concede 4 minuti di extratime. Triplice di fischio al Provinciale, il Trapani vince contro il Monopoli per 4-2.

TABELLINO:

TRAPANI-MONOPOLI: 4-2 (PRIMO TEMPO:4-1)

Trapani (4-3-3): Dini; Costa Ferreira, Scognamillo, Pagliarulo, Franco (69′ Da Silva); Aloi (45′ Toscano), Taugourdeau, Corapi (69′ Girasole); Ferretti (58′ Tulli), Nzola (79′ Evacuo), Fedato. All. Italiano. A disposizione: Ingrassia, Ferrara, Da Silva, Evacuo, D’Angelo, Scrugli, Dambros, Tulli, Toscano, Lomolino, Mastaj, Girasole

Monopoli (3-5-2): Pissardo; Rota, De Franco, Ferrara (45′ Gatti); Fabris, Paolucci, Sounas, Zampa, Donnarumma; Mangni (54′ Salvemini; 70′ Berardi), Gerardi (54′ Mendicino). All. Scienza. A disposizione: Crisanto, Guido, Gatti, Scoppa, Sanzone, Salvemini, Mendicino, Berardi, Maimone, Montinaro

Marcatori: 15′ Corapi rigore, 25′ Nzola, 29′ Ferretti (T), 39′ Gerardi (M), 40′ Aloi (T), 67′ Paolucci (M)

Arbitro: Davide Miele della sezione AIA di Torino

Assistenti: Riccardo Vitali di Brescia e Massimo Salvalaglio di Legnano

Note – Ammoniti: 3′ Scognamillo (T), 27′ Fedato (T), 44′ Zampa (M), 52′ Toscano (T), 72′ Sounas (M), 75′ Gatti (M), 88′ Da Silva (T), 92′ Paolucci (M), 94′ Scoppa (M). Espulsi: 56′ Fedato (T). Calci d’angolo: 0-4. Recuperi: 2 pt, 4st