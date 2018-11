Roma ospite al Dacia Arena,dove sfiderà l’Udinese. Senza se e senza ma, l’unico obiettivo è : VINCERE!

Alle 15:00 di oggi, Udinese e Roma scenderanno in campo per la 13esima giornata di campionato, l’Udinese attualmente occupa la 17esima posizione in classifica, mentre la Roma occupa la 6° posizione, in piena corsa per un posto in Europa. Per guadagnare punti e raggiungere l’obiettivo Europa/ Champions, senza se e senza ma i giallorossi dovranno vincere il match odierno. Anche quest’anno in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Lega Serie A sarà vicina alle donne vittime di violenza, affiancando la WeWorld Onlus, un’organizzazione che difende i diritti delle donne. Calciatori ed arbitri scenderanno in campo con un segno rosso sul viso, accompagnati all’ingresso da bambine che indosseranno la maglietta dell’iniziativa. Inoltre, il capitano di ogni squadra, indosserà la fascia simbolo della giornata.

DESIGNAZIONI ARBITRALI

Sarà l‘arbitro Fabbri della sezione di Faenza ad arbitrare il match Udinese- Roma

I suoi assistenti saranno Valeriani – Del Giovane

IV UFFICIALE: Pezzuto

VAR: Guida

AVAR: Carbone

Salvo cambi all’ultimo minuto, le probabili formazioni saranno le seguenti:

Udinese (3-5-1-1): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, Sryger-Larsen; De Paul; Pussetto.

All. Nicola

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Kluivert, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Schick.

All. Di Francesco

Dove seguire il match: in TV su Sky Sport Serie A

Fonte immagine in evidenza: pagina Facebook As Roma