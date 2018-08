UN NUOVO NUMERO UNO ALLA CORTE DI MASCARA

Continua la carrellata di presentazioni del nuovo organico per la stagione 2018/2019. Oggi il turno di un gruppetto di quattro giovani “moschettieri” di proprietà del Catania. Si tratta del portiere Luigi Manno e il difensore Carmelo Florio, entrambi classe 2000, e i centrocampisti Davide Di Stefano e Salvatore Condorelli, ’99 ambedue, tutti girati in prestito alla società verde-amaranto.

Luigi Manno. Il “vulcanico” portiere napoletano ha difeso i pali delle più importanti e storiche realtà del mondo pedatorio campano, dalla scuola calcio Mariano Keller, al sogno che ogni partenopeo vorrebbe realizzare indossando la maglia azzurra, riuscito fra i Giovanissimi del Napoli, ancora nell’Aversa Normanna e tra i falchetti della Casertana con gli Allievi. A Catania è subito titolare, insostituibile nel tempo, degli Under 17 nazionali, vantando uno score da primato nell’imbattibilità della propria porta. Due anni alla Berretti e poi più volte in prima.

Carmelo Florio. Inizia nella scuola calcio Pompei di Messina, e, dopo aver partecipato a uno stage con la Fiorentina, muove verso l’altra sponda dello stretto, frequentando la scuola calcio Reggio 2000. Dopo un provino con la Lazio, viene ingaggiato dal Catania, prima in prestito, poi definitivamente, iniziando dalla categoria Giovanissimi Regionali e Nazionali, per arrivare nell’Under 17. Giovanissimo, quasi un segnale divinatorio, nel dicembre 2015 viene aggregato alla prima squadra per giocare il triangolare intitolato a Marco Salmeri a Milazzo con mister Pancaro, esordendo da titolare con la maglia n. 23 nella finale poi vinta dai rossazzurri ai calci di rigore. Altro traguardo significativo, nel 2016 indossa la maglia azzurra dell’Under 16 di mister Arrigoni. Dall’Under 17 viene chiamato sotto età nella Berretti di mister Pulvirenti, fino al debutto dal primo minuto nella maggiore squadra giovanile, in occasione di Catania-Messina 1-0, timbrando il cartellino per 7 gare consecutive. La scorsa stagione è definitivamente titolare indiscusso nella Berretti sull’out basso destro, oggi arriva dunque il momento di una scelta importante.

Davide Di Stefano. In sole tre stagioni dai Giovanissimi alla prima squadra. Nel 2012 vince a San Siro la Gazzetta Cup, categoria Young. A 13 anni si aprono per lui le porte di Torre del Grifo, inizialmente fra i Giovanissimi Regionali, poi nel fine stagione fra le file dei Nazionali. La stagione successiva, ancora doppio percorso per il ragazzo, prima con gli Allievi Regionali, poi con i Nazionali. Arriva il tempo della Berretti Catania con una grande stagione che costituisce per il ragazzo il passe-partout per l’esordio in Serie C al Massimino contro il Cosenza, coronando il suo sogno più grande. Nella stagione 2017/18 intraprende il percorso di maturazione giocando in Serie D, dapprima nel , poi nell’Acireale.

Salvatore Condorelli, classe ’99. Condorelli è il primo a metter piede alla Berretti Catania, titolare della porzione sinistra della mediana, rigorista della squadra. Sul finire dell’anno, contro la Casertana al Massimino, siede sulla panchina della prima squadra. Adesso una grande opportunità di crescita a San Cataldo agli ordini di Mascara

Benvenuti nella vostra nuova casa a colori Verde Amaranto.