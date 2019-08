Un rigore dubbio condanna la Juve Stabia

Empoli vs Juve Stabia, vincono i padroni di casa con un rigore dubbio.

Il Tema:

Prima giornata di Serie B allo Stadio Castellani,L’Empoli riparte dalla Notte di San Siro, per provare a scalare la classifica, la Juve Stabia per provare a stupire anche in cadetteria.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Nikolaou Balkovec; Dezi, Stulac, Bandinelli; Laribi; Moreo, Mancuso. All. Bucchi.

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani; Vitiello, Tonucci, Troest, Germoni; Addae, Calò, Carlini; Melara, Rossi, Canotto. All. Caserta

Primo Tempo:

Al minuto 2, la Juve Stabia e’ gia’ sotto, Bandinelli calcia dalla distanza e Branduani poco esposivo ed i padroni di casa sono subito in vantaggio. Al 13′ arriva il primo squillo Juve Stabia, Canotto si libera bene, ma la sua conclusione e’ troppo tenera per far male a Brignoli. L’Empoli pero’ e’ sempre in partita, 14′ Dezi crossa in maniera pericolosa ma nessuno dei padroni di casa, riesce ad impattare un pallone delizioso. Balla pericolosamente la difesa della Juve Stabia che soffre ma la maggiore caratura della squadra Toscana. Il tema tattico non cambia, Mancuso si presenta solo davanti a Branduani, ma l’ex Pescara, alza alto da buona posizione. La Juve Stabia e’ nei piedi di Canotto che da solo, prova a fare la guerra all’Empoli. Le vespe, si sistemano meglio in campo ma al 38′ arriva l’ennesimo pericolo per i ragazzi di Fabio Caserta con Dezi che prova un missile, ma Branduani risponde presente. Si va al The Caldo con il risultato di Empoli in vantaggio per 1-0.

Secondo Tempo:

Al 50′ Stulac, prova un missile dalla distanza ma la sua conclusione finisce di poco fuori. Al 52′ episodio dubbio: Carlini serve Canotto, l’ex Trapani scappa verso Brignoli, ma per la direzione di gara e’ fuorigioco, episodio da rivedere. L’Empoli, risponde alla grande con Mancuso che calcia da buona posizione ma Branduani e’ ancora bravo e si rifugia in angolo. Dal Corber, ancora Stulac prova a spaventare le vespe.

Bucchi lancia sul ring La Gumina al posto di un generoso Mancuso. Anche Caserta, lancia Di Gennaro al posto di Carlini e anche la Pantera Nera Cisse’ al posto di Rossi. Al 74′ arriva il pareggio della Juve Stabia, Di Gennaro inventa, Cisse’, si presenta solo davanti a Brignoli e fa 1-1. Al 79′ arriva il nuovo vantaggio dell’Empoli, La Gumina su rigore porta i vantaggio i suoi. Rigore molto generoso concesso ai padroni di casa per un presunto fallo di mano di Troest. Le vespe con il cuore, provano a sfondare ancora e Cisse’ sfiora ancora il goal della storia. Vince L’Empoli ma applausi per la Juve Stabia.