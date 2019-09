Una Frattese corsara in Trasferta , colpo grosso dei ragazzi di Mister Ambrosetti che vincono contro il Poggiomarino, la societa’ con una lunga nota , racconta la partita:

REAL POGGIOMARINO-FRATTESE: NEROSTELLATI CORSARI AL “VIGILANTE VARONE”. I RAGAZZI DI AMOROSETTI NON TRADISCONO LE ASPETTATIVE. 0-2 FIRMATO SPERANDEO-CAFARO

Sant’Antonio Abate (NA) – La Asd Frattamaggiore Calcio espugna il “Vigilante Varone” e batte il Real Poggiomarino per 0-2. Risultato che non tradisce i pronostici e porta i nerostellati in vetta alla classifica del girone D di Coppa Italia Dilettanti a pari punti con la Virtus Volla. Il match, dopo una prima fase contratta e priva di reali occasioni da goal, si è sbloccato al 25′ grazie alla prima rete in maglia nerostellata di Fabio Sperandeo. Il centroavanti, servito da Cafaro con un cross pennellato dall’out di destra, ha battuto l’estremo difensore avversario con un colpo di testa preciso. Passano quattro minuti ed i ragazzi di Amorosetti raddoppiano con una perla di Salvatore Cafaro su calcio piazzato. L’esterno si guadagna una punizione dai 20 metri e si incarica della battuta. Il resto è pura arte! Infatti il numero 92 si rende protagonista di un’esecuzione perfetta che trafigge il portiere locale. Goal meritato per il neoarrivato in casa Frattese che, dopo aver confezionato un assist perfetto per la testa di Sperandeo, dimostra di essere già in formissima. Il primo tempo termina 0-2, parziale che rispecchia quanto visto in campo. Nella ripresa non cambia lo spartito: i nerostellati tengono meglio il campo e gestiscono il doppio vantaggio. De Rosa e Cafaro vanno vicini allo 0-3, ma è Simonetti a sfiorare il tris. L’attaccante, subentrato a Sperandeo, dopo aver saltato tre giocatori ed essere partito dalla metà campo, colpisce la traversa a due passi dal portiere avversario. Esito ingiusto perchè l’esterno nerostellato avrebbe meritato di timbrare il cartellino a seguito di un coast-to-coast senza precedenti. La consueta girandola di cambi, necessaria per amministrare le forze in un periodo dove ci sono impegni ogni quattro giorni, ha abbassato leggermente il ritmo nella seconda frazione, così come la temperatura molto alta. Tuttavia Fontanarosa & co. hanno portato a casa una vittoria fondamentale sia ai fini della qualificazione che ai fini del morale. Vincere aiuta a vincere e farlo convincendo é il miglior modo per arrivare pronti all’esordio in campionato. Da segnalare la grande prestazione di Cafaro, migliore in campo senza ombra di dubbi. Assist, goal, calci piazzati, corsa, sacrificio e tanta qualità per l’esterno “tuttofare” di mister Amorosetti. Prossimo appuntamento: la prima giornata di Eccellenza Campania Girone A contro la Virtus Volla in trasferta. Uniti si vince!