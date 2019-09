VARIAZIONE RACCOLTA ORGANICO

Nota del Comune di Frattamaggiore:

Si precisa che il calendario per le altre tipologie di rifiuti resta invariato.

Si comunica che, a causa delle persistenti problematiche indipendenti dalla nostra volontà, la raccolta della frazione organica continuerà ad essere effettuata nelle giornate di LUNEDÌ e VENERDÌ e non in quelle stabilite dal calendario.

Note

Frattamaggiore si colloca nella zona dell’antica Campania Felix (nota anche come ager Campanus), anticamente l’area più fertile della penisola italica. Per l’esattezza è situata a est della piana dei Regi Lagni, parte della regione storico-geografica della Terra di Lavoro (nota anche come Liburia).

Posizionata esattamente a 15 km a nord di Napoli, costituisce un’unica conurbazione senza soluzione di continuità coi comuni confinanti. Il territorio è prevalentemente pianeggiante oscillando tra un’altitudine minima di 36 m s.l.m. e una massima di 63 m s.l.m., la casa comunale di trova a 44 m s.l.m. Secondo la classificazione sismica il territorio frattese è compreso nella zona 2 che denota un rischio di sismicità medio-alto.