Vibonese-Juve Stabia, la partita speciale di Obodo

Il prossimo appuntamento della Juve Stabia sarà in Terra di Calabria contro la Vibonese, team che sta facendo benissimo in questa stagione sotto la guida vigile di Nevio Orlandi. Una della curiosità di questa sfida sarà sicuramente il centrocampista dei padroni di casa, ossia Kenneth Obodo, grande ex di questa partita. Obodo ha giocato con la Juve Stabia tre stagioni fa sotto la guida di Salvatore Ciullo prima e Nunzio Zavettieri poi. Centrocampista dinamico che con le vespe si è anche regalato qualche goal. Obodo è sicuramente un giocatore di grande esperienza e categoria che ha fatto molto bene con la maglia delle vespe. Il giocatore da qualche anno ha sposato la causa della Vibonese e nella scorsa stagione è stato uno dei protagonisti assoluti della promozione dei Calabresi conclusa con il finale da libro giallo con i calci di rigore contro il Troina nello spareggio promozione. Obodo sfida il suo passato e per lui non sarà sicuramente una partita banale.