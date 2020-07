VILLA LITERNO, COLPO IN DIFESA: FIRMA FRANCESCO LAEZZA

Il Villa Literno comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco Laezza. Forte il lavoro del direttore sportivo Gianni Caruso e del dg Giovanni Ucciero che hanno chiuso la trattativa con il calciatore corteggiato da più società.

Francesco Laezza è un classe 1991. Cresciuto nel settore giovanile del Grosseto, il difensore ha vinto un campionato di Serie D con il Pisa. Successivamente ancora una nuova esperienza fuori regione, questa volta in Abruzzo sempre nella massima serie dilettantistica con il Sant’Igidio. Negli anni a seguire il ragazzo è riuscito ad approdare in serie C2 tra le fila di Velenzana e Sant’Arcangelo. Un brutto infortunio con la rottura della tibia l’ha costretto a tenerlo ai box durante il suo anno a Procida. Tantissime le altre società dove Laezza ha fatto bene come Gladiator, Casalnuovo, Casagiove, Virtus Goti, Vitulazio e infine Maddalonese.