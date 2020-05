Acerra: Continua l’opera di riqualificazione, arriva una bella notizia per la comunita’ come riporta una nota del Sindaco Raffaele Lettieri che ha parlato attraverso i suoi canali ufficiali social:

Acerra Migliora con tutti i quartieri della città. Continua l’opera di riqualificazione di Acerra. Oggi abbiamo abbattuto questo manufatto abusivo nel quartiere Madonnella, venuto anche agli onori della cronaca. È un simbolo di riscatto e di rinascita per tutti. in questo momento la nostra Comunità ne aveva ancora più bisogno. Un altro passo per il quartiere e per i suoi abitanti, procederemo con determinazione e con attenzione costante.

Continuiamo a lavorare per la nostra Città, andiamo avanti!