Acerra, il Comune avvisa i cittadini

Comunicato stampa

In riferimento all’appalto del servizio di refezione scolastica del Comune di Acerra desidero comunicare che mercoledì 16 ottobre mi recherò personalmente presso il Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, Stazione Unica Appaltante del Comune di Acerra, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie in merito alle determinazioni che la Commissione di gara potrebbe assumere nella stessa giornata, dovendosi svolgere la seduta pubblica di gara.

Successivamente, comunicherò alla Cittadinanza le determinazioni che in quella sede la Stazione Unica Appaltante assumerà sull’appalto. Sono in prima linea perché la mensa scolastica riparti. Si tratta infatti di un servizio indispensabile per la comunità e per i nostri alunni. Mercoledì sarò personalmente a seguire la seduta pubblica di gara.