Acerra, il Sindaco, novita’ dal mondo della scuola, il Primo cittadino Raffaele Lettieri, ha parlato con una nota molto importante sui suoi canali ufficiali social, i dettagli sul contributo per i buoni libri, da ricordare che la domanda scade il giorno 11 settembre 2020, di seguito le parole del primo cittadino:

Un’importante novità per il mondo della scuola, per le famiglie e soprattutto per i genitori degli alunni. Con delibera n. 68 è stato approvato l’Avviso Pubblico per poter usufruire del contributo buoni-libro anno scolastico 2020/2021.

✅ Andando sul sito del Comune oppure scaricando l’applicazione gratuita ComunicaCity è possibile accedere alla modulistica per presentare la richiesta fino all’11 settembre ore 12.