ADOTTATO IL PUC A CARDITO-COMUNICATO DEL COMUNE

Oggi è una giornata importante per il Comune di Cardito.

Oggi è una giornata di festa perché possiamo annunciare, ufficialmente, l’adozione del PUC, il Piano Urbanistico Comunale.

Cardito finalmente adotta uno strumento fondamentale per lo sviluppo urbano e per la crescita della città.

Grazie ad un progetto che ha visto il coinvolgimento dell’intera comunità, siamo riusciti a non essere commissariati dalla Regione Campania (come accadde, invece, nel 1990).

Tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia, e al duro lavoro di questa Amministrazione, dell’esecutivo, ma anche degli ex Assessori, dell’intero gruppo consiliare e dei segretari dei diversi partiti. È a loro tutti che va il mio ringraziamento più grande, ed a tutti quei cittadini che hanno portato sostegno ed idee.

Siamo a disposizione per eventuali modifiche al piano, saremo sempre trasparenti con i carditesi, li informeremo passo passo, per fare in modo che questo lavoro sia un lavoro di tutti e per tutti.

Grazie ancora, perché la Cardito futura sarà un posto ancora migliore.