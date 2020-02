Afragola, novita’ per le prossime elezioni, lo rende noto il comune con un doppio comunicato ufficiale, da ricordare che le prossime elezioni previste sono quelle regionali:

Le elezioni regionali del 2020 sono una serie di consultazioni elettorali svolte in diverse regioni italiane: il 26 gennaio si sono tenute in Emilia-Romagna e Calabria, mentre il 31 maggio si terranno in Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto.

La legge Tatarella regola il voto in molte regioni, basandosi su un sistema misto per quattro quinti proporzionale e per un quinto maggioritario plurinominale. Tuttavia, alcune di esse (tra cui Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Puglia, Calabria, Campania e Veneto) hanno modificato la legge elettorale e le elezioni si svolgono secondo una disciplina locale.

