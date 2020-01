Aversa- Giovedì 16 gennaio, alle ore 19.30, l’Auditorium Bianca d’Aponte ospiterà Claudia Crabuzza, che presenterà Com un soldat.

comunicato stampa

“Giovedì 16 gennaio, alle ore 19.30, l’Auditorium Bianca d’Aponte ospiterà Claudia Crabuzza, che presenterà Com un soldat, un disco di canzoni originali con testi in catalano di Alghero, che ha ricevuto la Targa Tenco 2016 per il Miglior disco in dialetto e lingue minoritarie, oltre al Premio Mario Cervo per la musica in Sardegna, il premio per l’interpretazione a Botteghe d’autore e una menzione per il miglior testo con L’altra Frida al Premio Parodi. E’ stato selezionato dai Premios Min della musica indipendente tra i migliori dischi internazionali pubblicati in Spagna nel 2016. Claudia è una cantautrice di Alghero, laureata in mediazione linguistica, che ha viaggiato tra Europa e Messico e vanta collaborazioni con numerosi artisti di fama mondiale. Com un soldat è un disco che racconta di una donna-madrecombattente. Una storia al femminile che comprende molte facce della vita, emozioni differenti. Guerra quotidiana con gli antichi dolori e buchi che non si riempiono. Figli e offerte alla Madre Terra, rumori della strada, alberi e cani. Il cd comprende un brano di Bianca d’Aponte, “Nina nana mare mia”, versione in algherese di “Ninna nanna alla mia mamma”. Una serata particolare, assolutamente da non perdere.”