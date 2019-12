Battipaglia è una città che necessita di un rilancio economico, sociale, culturale

La Sindaca Cecilia Francese ha parlato con una nota attraverso i suoi canali ufficiali social:

Il risultato di anni di scelte scellerate e cattiva politica è sotto gli occhi di tutti, e noi nel 2016 abbiamo ereditato:

– nessuna pianificazione del territorio, anzi, una crescita disordinata e a volte in direzioni molto dannose per la comunità (vedi, ad esempio, l’aumento del numero di impianti che trattano rifiuti)

– casse comunali disastrate sia per la riduzione dei trasferimenti centrali sia per l’impossibilità di contrarre mutui legati al piano di rientro sottoscritto

– una economia locale in crisi con problemi per l’occupazione e per il sociale,

– la mancata programmazione di fondi pubblici (europei, nazionali e regionali) e privati per poter realizzare nuove opere, riqualificare e urbanizzare.