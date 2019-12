Cesa: Marino nuovo coordinatore della Protezione Civile Junior-Nota del Comune

Nei giorni scorsi è stato nominato il nuovo coordinatore della Protezione Civile Junior nella persona del volontario Saverio Marino.

“Abbiamo conferito questo incarico a Marino, dopo le dimissioni del precedente coordinatore Caterina Gugliotta che, per ragioni personali, ha lasciato il ruolo che aveva. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale ringrazio Gugliotta per l’importante lavoro svolto per tenere in piedi il gruppo – afferma l’assessore delegato Alfonso Marrandino – al nuovo coordinatore vanno i migliori auguri affinchè possa portare avanti il lavoro intrapreso e possa rendere sempre più importante il nucleo di Protezione civile junior”.

“Cesa – ricorda l’assessore Marrandino – è forse il primo comune della Campania ad essersi dotato di un gruppo del genere”.

La partecipazione alla Protezione Civile Junior è consentita ai ragazzi dai 13 anni in poi e vuole essere un momento di aggregazione, di crescita per i giovani che, in questo modo, potranno avere una occasione di formazione, partecipando ad una associazione di volontariato.