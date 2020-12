Battipaglia: Notizia per i viaggiatori- La nota della Sindaca Francese

Il 13 dicembre prossimo il treno Freccia Rossa fermerà, per la prima volta alla stazione di Battipaglia, così come previsto dal nuovo orario ferroviario.

✅

Lo snodo ferroviario di Battipaglia torna finalmente, dopo decenni, ad avere un’importanza strategica e fondamentale per la mobilità su ferro in tutto il Mezzogiorno d’Italia, che gli era stata assegnata quando fu concepito e realizzato.

👏 Il lavoro istituzionale con il Governo e la Regione Campania, condotto in questi anni ha dato i suoi frutti.