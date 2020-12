Venerdì la parola al Comitato Tecnico Scientifico

Visto l’andamento dei contagi sotto controllo in Campania, la regione potrebbe passare rapidamente da arancione a gialla già da domenica. Ma non solo, venerdì 11 dicembre alcune regioni potrebbero passare da arancione a gialle. Venerdì infatti sarà un giorno chiave per l’incontro tra Governo e Comitato Tecnico Scientifico, che in base ai dati finora raccolti, deciderà se cambiare colore ad alcune regioni. Stando ai dati, la regione Campania potrebbe passare ad una fase di rischio minore, assieme alla Lombardia.

A tale proposito il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha scritto: ”Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore” . Non resta che attendere gli sviluppi della pandemia, che al momento sembra essere sotto controllo rispetto a qualche settimana fa.