Campo Estivo didattico organizzato dal Comune di Santa Maria Capua Vetere

Comunicato stampa

“L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Antonio Mirra, con l’Assessore alle Politiche Sociali Rosida Baia, ha promosso, nell’ambito dei servizi territoriali, programmati con l’Ambito C8, il Campo Estivo riservato ai minori dagli 8 ai 14 anni residenti nel Comune di Santa Maria Capua Vetere.

“Quest’anno – hanno dichiarato il sindaco Antonio Mirra e l’assessore Rosida Baia – abbiamo inteso dare un significato ludico-educativo all’iniziativa; nei mesi estivi i minori, soprattutto quelli che vivono in condizioni di particolari fragilità economiche e sociali, trascorrono un lungo periodo in casa o in compagnia dei nonni. Per dare risposta all’esigenza di genitori e figli di trascorrere anche il periodo della chiusura estiva delle scuole in maniera costruttiva, abbiamo scelto di organizzare un campo estivo in cui i minori saranno impegnati in attività ricreative e di socializzazione, all’insegna del divertimento, dello stare insieme, alla scoperta della natura, della creatività e della scienza”.

“Il campo estivo – ha aggiunto l’assessore Baia – che si realizza presso il “Giardino del Principe” del Casale di Teverolaccio, prevede che i partecipanti siano coinvolti in diversi laboratori ludico-educativi su cibo, arte e agricoltura. Il villaggio è un “laboratorio all’aria aperta”, dove sperimentare nuovi approcci al gioco, alla socialità, alla didattica, all’inclusione, all’educazione ambientale ed alimentare. Le attività coinvolgono i bambini e promuovono la cultura e la civiltà contadina, le coltivazioni biologiche, le tradizioni alimentari e i prodotti tipici locali. Per le attività dell’orto biologico didattico, abbiamo predisposto l’affiancamento dei bambini agli anziani, che conservano la memoria delle tradizioni e la trasmissione dei valori, pertanto abbiamo previsto, per un giorno a settimana anche la partecipazione dei nonni, incentivando lo scambio diretto di esperienze tra vecchie e nuove generazioni”.

Il campo estivo è rivolto a 40 minori, di età compresa tra 8 e 14 anni, residenti nel Comune di Santa Maria Capua Vetere. Il periodo va da lunedì 22 luglio a venerdì 2 agosto e le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì per un totale di 10 giorni.

Le domande dovranno essere presentate al Procollo Generale del Comune entro il 15 luglio 2019, utilizzando esclusivamente il modello che può essere ritirato presso l’Ufficio Servizi Sociali (ex Mulino Buffolano) o scaricato dal sito istituzionale del Comune di Santa Maria Capua Vetere. Ulteriori informazioni sul sito istituzionale del Comune.”