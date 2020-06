Cardito, al via i lavori al parco taglia

Con questi interventi renderemo il nostro parco ancora più funzionale e accogliente per i tanti cittadini che lo frequentano. In tanti, si sono complimentati per la gestione del parco in questo periodo di emergenza e chi ha avuto modo di visitare la struttura avrà sicuramente notato la cura delle piante e gli interventi di tinteggiatura delle panchine e delle gradinate dell’arena.

Il nostro parco Taglia deve diventare il luogo di aggregazione e di socialità per tutti i cittadini Carditesi e non solo. Stiamo pensando anche a diverse iniziative per valorizzare ancora di più le aree verdi e promuovere una cultura di sostenibilità ambientale attraverso la partecipazione pubblica dei cittadini ai processi decisionali della città.

Oggi, il Parco Taglia, rappresenta il fiore all’occhiello di tutta l’area metropolitana di Napoli. Vi chiedo solamente di prendervene cura, serve educazione e senso civico da parte di ognuno di noi.