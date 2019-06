Sabato 22 e domenica 23 giugno Caserta accoglierà la terza edizione di “a Corte in 500”

Comunicato stampa

“Sabato 22 e domenica 23 giugno Caserta accoglierà la terza edizione di “a Corte in 500″, un evento promosso e organizzato dal Fiat 500 Club Italia, in particolare dal coordinamento di Caserta guidato dal tenente colonnello Domenico Filippella, da quest’anno anche coordinatore del Club per la Campania.

Il raduno delle storiche Fiat 500 si propone come un’iniziativa indirizzata alla promozione del territorio e ha ottenuto il patrocinio del Comune e l’inserimento nel programma degli eventi collaterali all’Universiade 2019.

Anche quest’anno, l’evento richiamerà a Caserta gli appassionati delle auto d’epoca dall’Italia e dall’estero, presentando nella sfilata lungo le strade del capoluogo anche le prestigiose Fiat 500 bicilindriche prodotte tra il 1957 e il 1977.

Dal programma della manifestazione:

Sabato 22 giugno

Ore 14.00 Accoglienza in viale Douhet

Ore 16.00 Visita guidata al Reale Belvedere di San Leucio e al suo Museo della Seta

Domenica 23 giugno

Ore 9.00 Accoglienza nei pressi della Reggia

Ore 11.00 Sfilata per le strade del centro con questo percorso: viale Douhet, viale Ellittico, viale Vittorio Veneto, via Roma, via Unità Italiana, corso Trieste, via Mazzini, via Gasparri, corso Trieste, via Battisti, viale Vittorio Veneto, sottovia Carlo Vanvitelli, viale Ellittico, viale Douhet.”