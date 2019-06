Corso di formazione gratuito “Schedare e catalogare il patrimonio culturale”, scadenza iscrizioni 7 luglio 2019.

Comunicato stampa

“Per il terzo anno consecutivo il Sistema Museale “Terra di Lavoro”, di cui il Comune di Caserta è capofila ha ottenuto dalla Regione Campania (UOD Promozione e valorizzazione di Musei e Biblioteche) l’approvazione di un progetto interamente finanziato sul bando 2019 della L.R. 12/2005. Il progetto è intitolato “Implementare la funzione del sistema museale sul territorio: formazione, catalogazione ed educazione al patrimonio” e prevede come azione 1 la realizzazione del corso di formazione gratuito “Schedare e catalogare il patrimonio culturale”, scadenza iscrizioni: 7 luglio 2019.

Bando su: https://sistemamusealeterradilavoro.it/formazione/

Sulla scorta della convenzione stipulata, il corso sarà erogato dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, con la direzione scientifica della prof.ssa Nadia Barrella, docente di museologia e tra i massimi esperti in Italia del settore.

L’Assessore del Comune di Caserta Tiziana Petrillo ha dichiarato: ‘E’ una ulteriore eccellente dimostrazione di quanto le azioni in rete tra musei e Istituzioni possano offrire occasioni di formazione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. La cultura è sicuramente uno dei settori su cui il Comune di Caserta si sta impegnando con forza per dare una identità cittadina e un futuro ai nostri giovani”.

Il Sistema Museale “Terra di Lavoro” è nato nel 2009 per accordo tra Comune di Caserta (capofila), Comune di Maddaloni, Comune di Piedimonte Matese, Comune di San Pietro Infine, Istituto Tecnico Statale “M. Buonarroti”, in quanto enti titolari di musei riconosciuti di interessa dalla Regione Campania. E’ stato riconosciuto di interesse (LR 12/2005) dalla Regione Campania nel 2016 ed è l’unico sistema museale riconosciuto del Meridione d’Italia.

Il corso prevede 30 ore di attività (18 in sede, 11 di studio-esercitazione, 1 di prova finale). Le lezioni si terranno nel Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” di Santa Maria Capua Vetere, da Lunedì 15 luglio a venerdì 19 luglio 2019.

La partecipazione è gratuita, con presentazione di candidatura (bando e modulo sul sito www.sistemamusealecaserta.it/formazione); per i docenti di ruolo nelle istituzioni scolastiche è obbligatorio compilare anche l’iscrizione mediante la piattaforma MIUR-SOFIA, codice 32411). Le candidature saranno accolte in ordine di priorità di ricezione, nel rispetto degli eventuali limiti fissati per le diverse tipologie di destinatari.

Sono previsti 50 partecipanti tra le seguenti categorie:

a) massimo 20 operatori museali laureati; massimo 14 docenti laureati e dirigenti scolastici di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado; 16 o più (includendo anche i posti residui rispetto alle due categorie a e b) laureati magistrali in archeologia, storia dell’arte, beni culturali e architettura o vecchio ordinamento in lettere, beni culturali e architettura,

Il corso fornirà le conoscenze le competenze giuridiche e tecniche indispensabili per affrontare in modo scientifico la schedatura del patrimonio culturale secondo lo standard previsto dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, addestrando alla compilazione delle schede secondo le diverse normative (BA, OA, A, PST, BDM, etc.) mediante l’uso dell’applicativo SiGeCweb. Al termine del corso è prevista una prova finale. La partecipazione al corso e il superamento della prova finale sarà uno dei titoli di accesso per la partecipazione al bando di reclutamento di schedatori (100 schede da compilare per gli oggetti dei 5 musei costituenti il Sistema