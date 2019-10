Mara Venier inaugura la settima edizione di nozze in Fiera. Successo per la sfilata inaugurale de Le Dive Haute Couture.

comunicato stampa

” S. Marco Evangelista (Ce) – Si è inaugurata ieri sera la settima edizione di Nozze in Fiera. L’importante rassegna del wedding ha visto sul placo una madrina d’eccezione: Mara Venier.

La serata evento ricca di pubblico e stampa, ha confermato agli organizzatori ed espositori che la formula messa in atto dal presidente Antimo Caturano: è trionfante.

“Il segreto del successo di questa manifestazione è metterci tanta passione e crederci, noi lo facciamo da sette anni” ha dichiarato dal palco il presidente.

“Ringrazio questa splendida famiglia che ho conosciuto qui stasera, ho incontrato persone meravigliose” ha replicato dal palco la madrina Mara Venier.

La sfilata inaugurale ha visto sulla lunga e scintillante passerella, la raggiante e sinuosa sposa di Le Dive Haute Couture. A fine sfilata, la presentatrice Yomaira Moreno ha invitato sul palco, per il rito ufficiale del taglio del nastro, i genitori del presidente di Nozze in Fiera, Antimo Caturano: Pietro e Giuseppina. Con loro, la madrina dell’evento Mara Venier che ha avuto parole di encomio per la calorosa accoglienza.

Due weekend, da venerdì 4 a domenica 13 ottobre, delizieranno i futuri sposi di spunti preziosi per organizzare al meglio il loro giorno più bello. Oltre 10mila metri quadrati di spazio espositivo e 150 espositori fanno di questa fiera, una dimensione emozionale di idee e ricerca dove, i futuri sposi e i loro familiari, incontrano la professionalità sensibile degli espositori. Due weekend pregni di sfilate, convegni, workshop e special guest. Di anno in anno Nozze in Fiera si è imposta all’attenzione del pianeta sposi, sino a divenire in breve tempo, tra le più grandi e seguite della Campania, fiera di riferimento anche fuori regione. Domani, domenica 6 ottobre, ospiti le guest: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Chiuderà domenica 13 ottobre la settima edizione di Nozze in Fiera, la showgirl Pamela Prati.

Tanti gli eventi che si svolgeranno all’interno di Nozze in Fiera e che andranno ad aggiungersi ai seguenti: domenica 6 ottobre ore 19.00 – sfilata “Atelier Alessandra Sposi” e alle ore 20.00 sfilata Daniele Bruno Atelier”; venerdì 11ottobre ore 17.30 – workshop “Wedding & Digital” by Estensa; sabato 12 ottobre sfilata personale “Mattia Pisano” ospiti: Cristiano Malgioglio e Marco Maddaloni; domenica 13 ottobre ore 19.00 – sfilata “Janvier Spose” e alle ore 20.30 – sfilata di chiusura “Atelier Sposi Formichella”. “