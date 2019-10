Con Pamela Prati e Rosanna Marziale chiude la settima edizione di Nozze in Fiera 2019.

comunicato stampa

” Si è conclusa tra attestazioni di stima e affetto la settima edizione di Nozze in Fiera. La manifestazione che vede la sua naturale location presso il complesso fieristico A1 Expo di San Marco Evangelista in provincia di Caserta, ha catalizzato con questa edizione l’attenzione mediatica nazionale; forte di un parterre di espositori, pubblico ed ospiti in continua ascesa.

Questi ultimi hanno donato alla kermesse quell’allure che merita, collocandola tra gli eventi del wedding di richiamo nazionale. Entusiasti si sono concessi al pubblico e agli espositori in un clima di familiarità, come, già sottolineato durante il primo weekend, dalla madrina Mara Venier. Restituendo dal palco della sala sfilata, parole di elogio per il presidente di Nozze in Fiera Antimo Caturano e la sua famiglia. Gli ha fatto eco domenica scorsa la coppia nella vita e mediatica: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Nozze in Fiera, complessa macchina organizzativa ha rinforzato questo evento grazie in primis ai suoi espositori; rappresentazione non solo di tutte le variabili e sfumatura del wedding planet ma di quell’inventiva e lunga tradizione artigianale, tipica delle aziende del territorio. Attraendo visitatori non solo dalla vasta provincia casertana ma anche, da tutto il territorio campano; favorita dalla vicinanza del casello autostradale di Caserta Sud che ha permesso un comodo fluire anche da fuori regione.

Il mondo del bridal è un settore in continua crescita ed evoluzione che nel meridione trova una lunga tradizione. A Nozze in Fiera i futuri sposi hanno trovato un ventaglio di occasioni preziose e diversificate dove, tradizione e tendenza si sono confrontate gemellando. Il secondo ed ultimo weekend appena concluso, è stato attraversato da un crescendo di eventi importanti che hanno catalizzato e affollato i padiglioni e, l’immensa sala sfilate di Nozze in Fiera.

Ospiti celebrati sono stati Cristiano Malgioglio e Marco Maddaloni nella serata di sabato durante lo show-sfilata dell’Atelier Mattia Pisano, regalando agli astanti, momenti di grande spettacolo e condivisione. Domenica, ultimo giorno, la sala sfilata è stata la protagonista indiscussa. Continuamente attraversata da cambi d’abito, pubblico e applausi per l ’atelier Janvier Spose prima, per il suggestivo special event di Giovansante Hair Professional durante e, ha concluso la rosa delle sfilate di Nozze in Fiera 2019: l’atelier Sposi Formichella. Intervallati dall’ospitata a sorpresa su palco della chef stellata Rosanna Marziale.

A fine serata, la presentatrice Magda Mancuso ha chiamato sul palco l’ospite speciale della serata, colei che ha chiuso questa edizione e la rosa dei special guest: Pamela Prati. Entusiasta degli abiti e dall’atmosfera calorosa della fiera si è concessa ad una passerella d’eccezione con il presidente di Nozze in Fiera Antimo Caturano.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questa edizione: espositori, pubblico ed ospiti” così ha concluso dal palco il presidente di Nozze in Fiera, Antimo Caturano, rinnovando l’appuntamento alla prossima edizione.”