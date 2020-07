“Il Comune di Casoria, in qualità di capofila dell’Ambito Sociale, indice un avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno e part time, di assistenti sociali e amministrativi per la realizzazione delle attività previste nel fondo povertà.

Il modello di domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Casoria, in evidenza in home page e pubblicato all’ Albo Pretorio. La scadenza è prevista per il 15 Luglio 2020.