Castellammare, accordo importante !

Lo ha annunciato il Sindaco Cimmino con una nota apparsa sulla sua pagina social:

Accordo propedeutico per la sottoscrizione dell’Accordo nell’ambito del Programma Integrato Città Sostenibile (Pics) di Castellammare di Stabia questa mattina presso gli uffici della giunta regionale della Campania.

Si tratta di circa 12 milioni di euro provenienti da risorse Po Fesr per quattro interventi: sistemazione del viale di accesso di Palazzo Reale di Quisisana; Museo civico delle arti e della storia di Castellammare di Stabia; realizzazione di una ludoteca comunale e di un centro diurno per anziani e disabili presso l’ex monastero di Santa Maria della Pace; realizzazione di un centro di aggregazione giovanile in Villa Gabola. –