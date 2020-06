De Gregorio, Presidente di EAV, risponde per le rime a Cimmino, in merito alle decisioni sulle fermate della Circumvesuviana di Castellammare di Stabia.

Verte sulle Antiche Terme di Stabia la risposta del Presidente dell’EAV, De Gregorio, al comunicato del Sindaco di Castellammare di Stabia, Cimmino.

Leggi la nota stampa di Cimmino contro le decisioni EAV

“Io confermo che la stazione Terme sarà riaperta soltanto se verranno riaperte le terme… Il problema è che l’amministrazione non riesce a far nulla delle terme….”, le parole testuali di De Gregorio indirizzate al primo cittadino della Città delle Acque.

L’impressione è che la polemica a distanza non sia finita qui. Di seguito la nota testuale del Presidente dell’EAV.

Il sindaco di Castellammare Cimmino ama fare polemiche. Anche con volgari insinuazioni. Io rispondo nel merito. Ho rapporti istituzionali corretti nella mia qualità di Presidente di EAV con oltre 100 sindaci della regione Campania. Collaboriamo e cerchiamo di risolvere i problemi. Cimmino invece cerca solo di fare confusione, forse per nascondere altro.

Io confermo che la stazione Terme sarà riaperta soltanto se verranno riaperte le terme. Viceversa la frequentazione del luogo non lo consente. Il problema è che l’amministrazione non riesce a far nulla delle terme. La stazione EAV terme è chiusa da 20 anni, dopo la chiusura delle terme. Sarà riaperta soltanto se riaprono le terme.

Quanto agli altri progetti EAV di Castellammare il Sindaco minaccia di bloccare tutto, quasi a dispetto. A chi? A me? O ai suoi concittadini? I progetti sono stati approvati da conferenza di servizi e dal consiglio comunale ? Vuole bloccare tutto? Si accomodi. Ne risponderà politicamente e soprattutto moralmente.