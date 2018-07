Cimmino: ” La maggioranza è compatta e condivide una linea comune”

“È stato un confronto proficuo, nel corso del quale abbiamo discusso di tutte le azioni messe in campo in queste prime settimane e di quelle che porteremo avanti di qui a breve. – prosegue Cimmino – L’impegno in materia di sicurezza e decoro urbano proseguirà senza sosta. E intanto abbiamo consegnato la progettazione per la partecipazione al POC Campania 2014-2020, rispettando le scadenze imposte dalla #Regione e predisponendo un progetto di valorizzazione turistica e culturale con #eventi e #spettacoli di alto profilo. Di pari passo, stiamo lavorando al piano strategico per la programmazione dei fondi europei, anch’essi soggetti a scadenza imminente.

E proprio gli impegni istituzionali improrogabili – sottolinea Cimmino – mi hanno indotto a rinviare di pochi giorni la presentazione della squadra di governo che mi affiancherà con senso di responsabilità ed entusiasmo in questo importante lavoro.

In occasione del tavolo interpartitico, ho ribadito anche la mia scelta di far ricorso ad una #giunta composta da professionisti con competenze specifiche nelle loro deleghe, una volontà che avevo già manifestato alle forze politiche in occasione degli incontri bilaterali a #PalazzoFarnese. – conclude Cimmino – Abbiamo avuto modo di chiarire anche qualche piccola incomprensione emersa nei giorni scorsi e tutte le forze politiche hanno confermato di voler remare unite nella stessa direzione. Siamo ormai in dirittura d’arrivo per definire la giunta in totale accordo e per dare impulso ad un percorso condiviso di governo, mirato al rilancio della #città”. –