COMMERCIALISTI E IMPRESE VERSO I MERCATI ESTERI HONG KONG E LA CINA – CONVEGNO / 9 LUGLIO 2019 / ORE 15 / BELVEDERE DI SAN LEUCIO

Comunicato stampa

“Fa tappa a Caserta il prossimo martedì 9 luglio il Road Show dei Commercialisti italiani dal titolo: «Hong Kong – Cina 2019, commercialisti e imprese verso i mercati esteri». L’evento che si terrà presso il Real Sito del Belvedere di San Leucio a partire dalle ore 15, promuove la missione professionale e d’affari che si terrà dal 2 al 11 Novembre 2019. La tappa casertana è organizzata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta di cui è presidente Luigi Fabozzi. La missione è curata dall’Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti Contabili con il supporto del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri Commercialisti.

Gli organizzatori sottolineano: «Paese di antica tradizione commerciale, la Cina sta da tempo favorendo una transizione culturale che sposta il motore dell’economia dagli investimenti all’innovazione, focalizzandosi sul consumo e sulla domanda interna. È il terzo paese più esteso del mondo ed il più popoloso, con più di 1,4 miliardi di persone, 100 città con oltre un milione di abitanti e 10 città metropolitane in cui vivono tra i 10 e i 28 milioni di persone. Un PIL sempre positivo e ben oltre quello medio europeo che anche nel primo trimestre 2019 fa registrare un rialzo superiore alle attese degli analisti. Queste le caratteristiche che già da sole raccontano un Paese che contribuisce per un terzo alla crescita economica mondiale con mercati in costante ampliamento e con una particolare propensione verso l’Italian Life Style per affrontare il quale occorre investire tempo, costruire reti e collaborazioni e creare partnership in loco, per comprenderne usi e costumi e per sviluppare connessioni culturali».

Il convegno sarà aperto dai saluti del presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta Luigi Fabozzi, dal sindaco di Caserta Carlo Marino, dal presidente della Camera di Commercio Tommaso De Simone e dal presidente Aicec Giovanni Parente. Quindi, l’avvio dei lavori moderati da Lucia Renzi, consigliere dell’Ordine di Caserta. La Cina nello scenario economico mondiale e i rapporti con l’Italia (tbc) Ministro Consigliere Economico dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese a Roma. Gianpaolo Camaggio, Sinoglobal Investments Advisory srl (Presentazione della Belt & Road initiative), Domenico Ummarino Commissione internazionalizzazione Odcec Caserta (La nuova convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Cina) e Antonio Abete, consigliere Aicec (La Missione A.I.C.E.C.: Hong Kong – Cina 2019). A seguire, la tavola rotonda con le istituzioni coordinata da Angelo Parente, consigliere dell’Ordine di Caserta. Interverranno: Antonella Fontana, consigliere del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Gaetano Fausto Esposito, Segretario Generale Assocamerestero, Valeria Fascione, Assessore all’Internazionalizzazione – Startup e Innovazione Regione Campania, Antonio Marchiello, Assessore Attività Produttive e Ricerca Scientifica Regione Campania, Adolfo Bottazzo, Vice Presidente Confindustria Caserta e Amministratore Delegato YMA. La chiusura dei lavori sarà a cura di Giovanni Gerardo Parente.”