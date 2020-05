‼️____

Con le raccomandazioni del ministero della salute, i dpcm che si sono susseguiti a ritmo impressionante, il rispetto delle regole imposte dal Presidente De Luca e le ordinanze sindacali, abbiamo superato la fase più critica di questa emergenza. Ma questo, non può e non deve significare che da domani tutto ritorni alla normalità. Bisogna continuare ad uscire di casa solo se necessario rispettando tutte le norme che ormai avete imparato a memoria. Uso della mascherina, distanza di sicurezza, divieto di assembramento;

L’allentamento delle misure di prevenzione della regione Campania ed in particolare l’ordinanza n. 42 di ieri e non ultimo i chiarimenti forniti dal Governo pubblicati nella serata di ieri, mi hanno persuaso a rivedere alcune scelte che avevo già adottato e finalizzate ad affrontare l’inizio di questa fase2;

Nella tarda serata di ieri, con ordinanza n. 22 del 02.05.2020 a questo link: https://docdro.id/oZtl6aC, ho deciso di revocare parzialmente la mia ordinanza con la quale avevo Prorogato il calendario delle uscite alternate e La chiusura del cimitero consortile;

Da domani, quindi, sarà possibile uscire di casa per motivi di lavoro, necessità e urgenza, di salute e per andare dai congiunti. Inoltre non ci sarà più l’obbligo del calendario delle sezioni elettorali a cui vi eravate abituati e che ci aveva consentito di monitorare più facilmente il territorio limitando assembramenti;

Sulla scorta delle indicazioni del governo di ieri sera, ho ordinato, altresì, la riapertura del cimitero a partire da mercoledì 6 maggio, delegando al responsabile del consorzio cimiteriale la sola predisposizione di tutte le misure organizzative per evitare assembramenti. Sarà così possibile consentire di portare un fiore a chi amiamo, in un momento così difficile, in cui ad alcuni è stata privata la possibilità di dare l’addio ad un proprio caro. Se tutti rispetteranno le regole, non ci saranno rischi con la possibilità di colmare un vuoto e un bisogno che molti di noi sentono.

Vi invito a non vanificare i sacrifici fino ad oggi fatti e mi affido al vostro forte senso di comunità. Ovviamente, laddove si dovessero verificare assembramenti o pericoli, provvederò a rivedere le mie scelte in qualsiasi momento. Dobbiamo continuare a porre la salute come stella polare delle nostre scelte e abitudini. Viva Crispano

