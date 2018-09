Due scosse di Terremoto in Campania

Trema ancora la terra in Campania, in particolare nel Napoletano, infatti due scosse sismiche molto superficiali, si sono verificate nella giornata di oggi 28 settembre 2019. Le zone interessate sono il Vesuvio ed i Campi Flegrei con epicentro a Pozzuoli, dove in citta’ si e’ avverito un po di paura con le persone in strada. L’entita’ delle scosse sono state di magnitudo 1.6 ad appena 2.8km di profondità con epicentro proprio nel cratere del vulcano, all’interno del Parco Nazionale, mente la seconda di magnitudo 1.7 a 2.9km di profondità che ha interessato la zona di Pozzuoli.

Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda